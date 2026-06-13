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        Haberler Yaşam Knidos Ören Yeri, yeni yüzüyle ziyarete hazır

        Knidos Ören Yeri, yeni yüzüyle ziyarete hazır

        Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri'nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otopark kapasitesi artırılarak yoğunluk kaynaklı sorunlar giderildi, denizle temas eden alanlardaki fiziki tahribat önlenip iyileştirildi ve yeni gezi güzergahları oluşturuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        Knidos Ören Yeri, yeni yüzüyle ziyarete hazır

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Knidos Ören Yeri’ndeki çalışmalar, ilgili kurul onaylı proje doğrultusunda yürütülüyor. Proje, 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

        Selçuk Üniversitesi'yle birlikte yürütülen çalışmalar 2012 yılından beri Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi tarafından sürdürülüyor. Hayata geçirilen çalışmalar, tarihi mirasın korunması ile alanın kullanım düzeni arasında dengeli bir yaklaşım ortaya koyuyor.

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        Antik kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğünü gözeten düzenlemelerle hem mevcut yapının korunması hem de alanın daha düzenli ve kontrollü bir şekilde deneyimlenmesi hedefleniyor.

        "YENİ GEZİ GÜZERGAHLARI OLUŞTURDUK"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos Ören Yeri’nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Knidos’ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık. Muğla Datça’daki Knidos Ören Yeri’nde yürüttüğümüz çalışmalarla, yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite sorununu giderdik. Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergahları oluşturduk. 'Geleceğe Miras' vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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