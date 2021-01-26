Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Kobe Bryant, ölümünün 1. yılında sevenleri tarafından anılıyor. 41 yaşında hayata veda eden Bryant, dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösteriliyordu.

2016 yılında parkeye veda eden Kobe Bryant, 20 sezon formasını giydiği Los Angels Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşarken 18 kez all star kadrosunda yer aldı.

Yıldız ismin ABD formasıyla 2 Olimpiyat Şampiyonluğu da bulunuyordu.

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978 tarihinde Philadelphia, Pensilvanya'da dünyaya geldi. Lakabı Black Mamba, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giymiş Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.98 boyunda olan Bryant şutör gard ve kısa forvet pozisyonunda görev almıştır. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilmektedir.

Başarılı NBA oyuncusu, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye, Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştü. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çin de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur. Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu.

Kasım 1999'da 17 yaşındaki dansçı Vanessa Laine ile tanışan Bryant, 6 ay sonra Mayıs 2000'de nişanlandı. Yaklaşık bir yıl sonra 18 Nisan 2001'de Dana Point, Kaliforniya'da evlendi. Ailesi ile arasındaki sürtüşmeler, çiftin 19 Ocak 2003'te Natalia Diamonte adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi olmasıyla azaldı. Çiftin, 1 Mayıs 2006'da ikinci kız çocukları Gianna Maria-Onore dünyaya geldi. Bryant'ın; Gianna Maria-Onore Bryant, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant adlarında 4 çocuğu vardır.