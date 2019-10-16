İngilizlerden 160 milyon sterlinlik yatırım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB),Amazon.com.tr ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ'lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını anlatarak yerli markaları e-ihracatla büyütecek BiTıklaAvrupa eğitim serisinin ilki İstanbul’da gerçekleşti.

Bu kapsamda, KOBİ’lerin Avrupa’ya ihracatla Amazon’un Avrupa pazar yerlerinde işlerini büyütmek ve satışlarını artırmak üzere kurgulanan eğitimler 14-15 Ekim tarihlerinde TOBB Istanbul Hizmet Binası’nda 163 KOBİ’nin katılımıyla düzenlendi.

Söz konusu eğitimlerin 2019-2020 dönemi boyunca Türkiye genelinde 20 ilde 40 seans olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

E-İHRACAT KÖPRÜSÜ KURMAYI AMAÇLIYOR

BiTIklaAvrupa'nın, firmaların ürünlerini Amazon’un Avrupa’daki 5 pazaryeri (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) üzerinden Avrupa’nın 27 ülkesine göndermesini sağlayarak Türkiye’den Avrupa’ya bir e-ihracat köprüsü kurmayı amaçladığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi eğitmenlerinden ve Amazon satış ekiplerinden eğitim alan satıcıların, aynı zamanda diğer potansiyel Amazon satıcılarıyla da tanışma imkanı bulabildiği kaydediliyor.

E-ihracat yolunda satıcılara A’dan Z’ye rehber olan eğitimlerin ise, Amazon’a kayıt aşamasından satıcı performansını yükseltme yollarına, katalog sisteminin inceliklerinden ürün listeleme biçimlerine, lojistik modellerinden ürün öne çıkarma yöntemleri gibi konuları kapsadığı bildiriliyor.