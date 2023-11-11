Koç Holding'den batarya hücre yatırımı açıklaması: 'Zamanlama uygun değil' Koç Holding, LG Energy Solution ile batarya hücre yatırımı konusunda imzalanan niyet mektubunun feshedildiğini bildirdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi

Koç Holding, LG ortaklığında Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımından vazgeçtiğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, elektrikli araçların gelişimi göz önüne alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21.02.2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir" denildi.

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Ford Otosan'ın elektrikli araç yatırımlarına devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ileri bir tarihte batarya hücre yatırımının yeniden değerlendirilebileceği de aktarıldı.

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Koç Holding'den yapılan açıklamada, "Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCE SK ON, SONRA LG İLE ANLAŞTI

Koç Holding, 14.03.2022 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, Ford Motor Company ve SK On ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına, Koç Topluluğu'nun katılması konusunda bağlayıcı olmayan Niyet Mektubu imzalandığını bildirmişti.

O tarihte yapılan açıklamada, taraflarca anlaşılması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanacağı aktarılmıştı.

Fakat, bu niyet mektubunun 08.02.2023 tarihinde feshedildiğini açıklayan Koç Holding, yola bir başka Koreli LG ile devam etme kararı almıştı.

45 GW SAAT KAPASİTE HEDEFLENİYORDU

22.02.2023 tarihinde KAP'a yapılan açıklamada, Koç Holding'in batarya hücre yatırımı konusunda LG Energy Solution ile niyet mektubu imzaladığı bildirildi.

KAP'taki açıklamada, taraflarca anlaşılması halinde üretime ilk etapta 2026 yılında başlanmasının ve yıllık 25 GW-saat kapasiteye ulaşılmasının planlandığı, ikinci etap olarak da, 2029 yılında kapasitenin 20 GW saat artırılarak toplam 45 GW saate ulaşması yönünde anlaşmaya varıldığı kaydedilmişti.

Koç Holding o dönem konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara’da kurulacak tesisin, Avrupa’nın en büyük batarya hücresi üretim üslerinden biri olacağını vurgulamıştı.