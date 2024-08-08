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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'den ilk yarıda 30.8 milyar dolar gelir - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding'den ilk yarıda 30.8 milyar dolar gelir

        Koç Hoding'in gelirleri yılın ilk 6 ayında 30.8 milyar dolara ulaştı. Holding söz konusu dönemde 1.9 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Mali sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu "Bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetirken; yatırımlarımıza da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 19:09 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:09
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        Koç Holding'den 6 ayda 30.8 milyar dolar gelir
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        Koç Holding, 2024 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 30.8 milyar dolar gelir elde ederken, yaklaşık 1.9 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 12.3 milyar dolara ulaştı.

        2024 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak 2024 yılının ilk yarısında dünyada ve ülkemizde yaşanan zorlu ekonomik koşullara rağmen çalışmalarımızı özveriyle sürdürdük. 1926 yılında temelleri atılan Topluluğumuzun ikinci yüzyılına uzun vadeli sağlam iş stratejilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın gayretleri sayesinde emin adımlarla ilerliyoruz. Bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetirken; yatırımlarımıza da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle devam ediyoruz” diye konuştu.

        “Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu önümüzdeki yüzyılın rekabetine hazırlayacak ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak stratejik hamlelerde bulunuyor, coğrafi olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri genişletiyoruz” şeklinde devam eden Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak Türkiye dışında 58 ülkede, 128 üretim tesisi ve pazarlama şirketiyle faaliyet gösterdiklerini, ofislerinde 58 dil konuşulduğunu ve 43 farklı para birimiyle işlem yaptıklarını vurguladı.

        155'TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

        Koç Topluluğu’nun ihracat başarılarına da dikkat çeken Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Koç Topluluğu olarak ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini üstleniyoruz. Topluluk şirketlerimiz 155’ten fazla ülkeye yaptıkları ihracatla, ülke ekonomimize önemli katkı sağlıyor. Bu başarıların bir göstergesi olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırmasında, Topluluk şirketlerimizin bu yıl da en üst sıralarda yer almasından gurur duyuyoruz. Araştırmanın mal ihracatları kategorisinde Ford Otosan ‘İhracat Şampiyonu’ olurken, Tüpraş dördüncü, Arçelik sekizinci seçildi. Diğer yandan İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve ülkemizin sanayi devlerini belirleyen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında da Tüpraş birinciliğini korurken, Ford Otosan ikinci, Arçelik yedinci oldu. Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, katma değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

        Koç Topluluğu olarak her zaman; finansal performanslarını iyileştirmenin ötesinde tüm paydaşlarına değer yaratan bir iş anlayışını benimsediklerini kaydeden Çakıroğlu, “Topluluğumuzun 2023 yılında çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikte öne çıkan gelişmelerini ve 2050 karbon nötr hedefimize yönelik performansımızı paylaştığımız 2023 Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınladık. Koç Holding Karbon Dönüşüm Programı kapsamında 2050 karbon nötr hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 2023 yılı sonu itibarıyla, operasyonlarımızdan kaynaklanan karbon emisyonlarını 2017 yılına kıyasla yüzde 14 azalttık” dedi. Çakıroğlu, Koç Holding’in karbon nötr hedefine doğru giden yolda teknoloji ve inovasyonun kritik bir rol oynadığını, özellikle su kaynaklarının daha etkin yönetimi için yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

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