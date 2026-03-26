        Koç Holding'ten Tüpraş satışı: KAP'a bildirdi

        Koç Holding'ten Tüpraş'ta hisse satışı: KAP'a bildirdi

        Koç Holding, bağlı ortaklığı Tüpraş'taki yaklaşık yüzde 2,1 oranındaki payını kurumsal yatırımcılara 9,3 milyar liraya sattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 09:52
        Koç Holding'ten Tüpraş'ta hisse satışı

        Koç Holding 9,3 milyar liralık Tüpraş hissesini devretti.

        Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, Tüpraş sermayesinin yüzde 2,1’ini temsil eden 40 milyon adet hisse, hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı.

        Satış işleminin hisse başına 233 lira bedelle gerçekleştiği ve bu işlemden toplam 9,32 milyar lira (yaklaşık 210 milyon dolar) gelir elde edildiği belirtildi.

        Satışa konu olan hisseler şu an için borsada işlem görebilir nitelikte değil; ancak Borsa İstanbul’daki toptan satış işleminin gerçekleşeceği tarihte bu hisselerin işlem görebilir hale getirilmesi sürecinin tamamlanması bekleniyor.

        Söz konusu toptan satış işleminin 27 Mart tarihinde yapılması öngörülüyor.

        Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Koç Holding’in Tüpraş’taki doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 4,3’e gerilerken, Tüpraş’ın halka açıklık oranı yüzde 48,9’a yükselecek.

        KONTROL ETMEYE DEVAM EDECEK

        Bu satışa rağmen Koç Holding, yüzde 4,3’ü doğrudan ve yüzde 46,4’ü dolaylı olmak üzere Tüpraş sermayesinin toplam yüzde 50,7’sini kontrol etmeye devam edecek

