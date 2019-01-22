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Adana'da kıskandığı eşini 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren kocanın olaydan sonra serinkanlı bir şekilde bıçağı yıkayıp yanına aldığı ve oğlunu alnından öpüp, "Hakkını helal et" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.
ÖLÜM TEHDİDİNDEN KORKUP BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ
Koca vahşeti, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana yaşandı. İddiaya göre, seyislik yapan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı (55) kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Leyla Avcı'yı (50) sürekli darp etmeye başladı. Çocukları için susan kadın, en son yaz aylarında yediği feci bir dayak sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından kocaya uzaklaştırma verildi. Uzaklaştırma verildiği dönemde kadın, kocasından boşanmak istediğini söyledi ancak kocası tarafından ölüm tehdidi alınca korkup, boşanmaktan vazgeçti.
ALDATMA ŞÜPHESİYLE SÜREKLİ DÖVDÜ
İHA'nın haberine göre, aralık ayında da evden uzaklaştırma cezası biten kocası eve döndü. Seyislik yapan koca, eşine para da vermediği için kadın tarlalarda tarım işçisi olarak çalışarak para kazanmaya çalıştı. Buna rağmen koca, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla eşini sürekli dövdü. Dün sabah da aynı sebeple evde kavga çıkararak 13 yaşındaki oğlu A.C.'nin yanında eşini kovalamaya başladı. Kadın banyoya sığındı ancak şahıs, kapıyı açıp banyoda kadını kalbinden ve boğazından bıçakladı.
'HAKKINI HELAL ET, BEN GİDİYORUM'
Banyodan soğukkanlı bir şekilde çıkan koca, önce lavaboya gidip bıçağı ve kanlı elini yıkadı. Daha sonra ise korkudan kaçan oğlunu bulup onu alnından öperek "Hakkını helal et, ben gidiyorum" diyerek bıçağı da cebine koyup evden ayrıldı. Çocuk babası gittikten sonra hemen polisi arayarak "Babam annemi bıçakladı yetişin" dedi. Bu arada sesleri duyan komşuları da eve geldi.
CANİ KOCA ARANIYOR
Kadını kanlar içinde gören komşuları, hemen evin yanındaki sağlık kabini çalışanlarına haber verdi. Ancak sağlık kabini çalışanı hemşireler, kadının öldüğünü belirledi. Bu arada olay yerine polis geldi. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Buradan da otopsinin ardından ceset yakınları tarafından alınarak Diyarbakır'da toprağa verildi. Katil kocanın yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
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