Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 18 tutuklama

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

İHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01-08 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini yapan ve sevkiyatını gerçekleştiren şüphelilerin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

143 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda 143 olaya müdahale edilirken, 164 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 137'si serbest bırakılırken, 12'si adli kontrol şartıyla, 15'i ise tutuklandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon ve uygulamalarda 788 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 151 gram amfetamin, 98 gram esrar, 35 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 gram kokain, 12 gram skunk, 39 adet sentetik ecza ve 1 adet extacy ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 9 bin 900 TL para, 2 tabanca ve 8 fişek bulundu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 02-08 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda ise 30 olayda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 29'u serbest yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 1 kilo 309 gram esrar, 22 gram skunk, 32 gram metamfetamin, 27 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 50 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

*Fotoğraf temsilidir.