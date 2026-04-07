        Kocaeli'deki eğlence mekanı baskınında tutuklu sayısı 12'ye çıktı

        Kocaeli'deki eğlence mekanı baskınında tutuklu sayısı 12'ye çıktı

        Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 01:05 Güncelleme:
        3 kişinin öldüğü baskında 4 tutuklama daha!
        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar kapsamında, E.C, A.S, M.E, K.U. ve B.Ö. gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C, M.E, K.U. ve B.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

        Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

        İZMİT'TEKİ EĞLENCE MEKANI BASKINI

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Şüphelilerden 2'si yurt dışı çıkış yasağı, 3'ü ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

