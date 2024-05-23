3'üncü kat balkonuna yıldırım düştü; yangın çıktı
İZMİT'te sağanak sırasında 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna yıldırım düştü.
İZMİT’te sağanak sırasında 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonuna yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle balkonda başlayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, dairede hasar oluştu.
İzmit’te sağanak ve fırtına etkili olurken, saat 16.30 sıralarında Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonuna yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu balkonda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkonun yanındaki odaya da sıçrayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Evin bir odası ve balkonundaki eşyalarda hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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