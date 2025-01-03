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        Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır taraftarları koltukları parçaladı, 1 polis yaralandı

        KOCAELİ Stadı'nda oynanan Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır FK taraftarları bariyerleri ve koltukları parçaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 23:03 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:05
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        Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır taraftarları koltukları parçaladı, 1 polis yaralandı
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        KOCAELİ Stadı’nda oynanan Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır FK taraftarları bariyerleri ve koltukları parçaladı. Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralandı.

        1'inci Lig’in 18’inci haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısında rakip takımın 2 yedek oyuncusunun tribünlere yönelmesinin ardından gerginlik yaşandı. Yaşanan tepkiler sırasında araya giren polis, sakinleşmeyen taraftarları tribünden çıkarttı. 35’inci dakikada Kocaelispor’da Markao’nun attığı gol sonrasında deplasman tribünündeki yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, hem bazı cam bariyerleri tekmelerle kırdı hem de koltukları söktü. Bu sırada kırılan camın bir polise isabet etmesi sonucu polis yaralandı. Hafif şekilde yaralanan polis memuru, ambulansla tedavi edildi. Polisin deplasman tribününde beklemesiyle gerginlik sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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