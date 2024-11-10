Büyük Önder Atatürk Karamürsel'de anıldı

Konuşmanın ardından öğrenciler oratoryo gösterisi yaptı, yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Çelenk sunumu sonrası katılımcılar Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki programa geçti. Karamürsel Alp Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda konuşan okul müdürü Erkan Mavi, Atatürk'ü saygı, sevgi minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Törende Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve siyasi partilerin ilçe başkanları Atatürk anıtına çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

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