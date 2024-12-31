Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan yeni yıl mesajı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükakın, mesajında, 2024'ün Büyükşehir Belediyesi için hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu, yeni yılda da aynı şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
"Önce insan" diyerek çıktıkları yolda, yaptıkları her çalışmada halkın mutluluğunu, refahını ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini anlatan Büyükakın, kentin kaynaklarını doğru kullanarak, hizmetleri her ferde eşit şekilde sunmaya özen gösterdiklerini vurguladı.
Büyükakın, Türkiye'nin en büyük çevre temizlik projelerinden biriyle şehrin doğasını koruduklarına değinerek, "Tramvay, metro, teleferik ve kavşak yatırımlarıyla şehrimizin ulaşımını modernleştirirken, altyapı projelerimizle Kocaeli'nin geleceğini güvence altına aldık. Tarımdan spora, eğitimden kültüre kadar her alanda üreten ve paylaşan bir Kocaeli vizyonuyla hareket ettik. Her adımda şehrimizi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın örnek şehirlerinden biri yapma hedefiyle çalıştık." ifadelerini kullandı.
Yeni yıla ilişkin dileklerini paylaşan Büyükakın, şunları kaydetti:
"2025 yılı, dayanışmanın güçlendiği dünya için yeni bir başlangıç olsun. Mazlumların yüzünün güldüğü, ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin egemen olduğu, Türkiye’nin tüm mazlumların umudu olmaya devam ettiği bir yıl olsun. Savaşların son bulduğu, Filistin, Gazze ve Lübnan başta olmak üzere acıların, gözyaşlarının dindiği bir yıl olsun. Bizler, insan onurunu yücelten, sevgiyi büyüten bir anlayışla Kocaeli için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılını uğurlayıp, 2025 yılını karşılarken tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum."
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