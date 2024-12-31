Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan yeni yıl mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 2024'ün Büyükşehir Belediyesi için hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu, yeni yılda da aynı şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

"Önce insan" diyerek çıktıkları yolda, yaptıkları her çalışmada halkın mutluluğunu, refahını ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini anlatan Büyükakın, kentin kaynaklarını doğru kullanarak, hizmetleri her ferde eşit şekilde sunmaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Büyükakın, Türkiye'nin en büyük çevre temizlik projelerinden biriyle şehrin doğasını koruduklarına değinerek, "Tramvay, metro, teleferik ve kavşak yatırımlarıyla şehrimizin ulaşımını modernleştirirken, altyapı projelerimizle Kocaeli'nin geleceğini güvence altına aldık. Tarımdan spora, eğitimden kültüre kadar her alanda üreten ve paylaşan bir Kocaeli vizyonuyla hareket ettik. Her adımda şehrimizi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın örnek şehirlerinden biri yapma hedefiyle çalıştık." ifadelerini kullandı.