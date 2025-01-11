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        Kocaeli'de öğrenciler Karamürsel Devlet Hastanesini ziyaret etti

        Kocaeli'de 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Değerler Kulübü öğrencileri, Karamürsel Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi görenlere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:19 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:19
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        Kocaeli'de öğrenciler Karamürsel Devlet Hastanesini ziyaret etti
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        Kocaeli'de 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Değerler Kulübü öğrencileri, Karamürsel Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi görenlere ziyarette bulundu.

        Serviste tedavi görenlerle bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, kütüphaneye kitap bağışında bulunarak hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Okul müdürü Sabit Mehmet Limon, gazetecilere, öğrencilere topluma karşı olan görevlerini aktarmak için bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu kaydetti.

        Serviste tedavi gören çocukların kendilerini iyi hissetmeleri için hazırlanan pano ve kütüphaneyi gördüklerini ifade eden Limon, "Bu sayede hastanede çocuklarımızın kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini gözlemledik. Biz de kütüphaneyi zenginleştirmek için çocuklarımızın getirdiği kitapları hediye ettik." diye konuştu.

        Limon, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Adnan Canveren'e, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Reyhan Çimşir ve Çocuk Hastalıkları Servisindeki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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