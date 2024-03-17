Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. Yeni hattın, ülkenin en büyük üretim merkezlerinden Kocaeli'nin kent içi raylı sistem ağını güçlendireceğini ve vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracağını belirten Uraloğlu, şehirleri hızlı trenlerle birbirine bağlarken, şehir içi ulaşımında da kent içi raylı sistem projelerini birbiri ardına hayata geçirdiklerini, il, ilçe, belediye ayrımı yapmadan ülkenin dört bir yanını demir ağlarla örmeye devam ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002 yılından bu yana demir yolları sektöründe dev yatırımlar yaptıklarına ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerine değinen Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde yaşayanların trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için kent içi raylı sistem projelerini yaptıklarını aktardı.

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Uraloğlu, sadece bu yılın başından beri Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattını, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsatarak, "Ankara'da Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi metrolarını ve BAŞKENTRAY'ı; Kayseri'de Anafartalar-Yüksek Hızlı Tren Gar Tramvayı'nı, Antalya'da Expo Havalimanı Tramvay Hattı'nı, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yaparak İZBAN'ı, Gaziantep'te yine Büyükşehir ile çalışarak GAZİRAY'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik." diye konuştu.

Türkiye genelinde 416 kilometrelik kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak hizmete sunduklarını bildiren Uraloğlu, Kocaeli'de Gebze Sahil-Darıca OSB Metrosu olmak üzere İstanbul ve Bursa'da 60,7 kilometre daha yeni raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

1,5 YILDA TAMAMLANDI Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın çalışmalarına 4 Kasım 2022'de başladıklarını ve 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak büyük başarıya imza attıklarını vurgulayarak, 3,1 kilometre uzunluğundaki hattın, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluştuğunu aktardı. RAMAZAN BAYRAMI'NA KADAR ÜCRETSİZ Hat sayesinde şehrin dışındaki hastaneye ulaşımın 15 dakikaya düştüğüne işaret eden Uraloğlu, tramvayların günde 210 bin kişiyi taşıyacağını, hattın, önümüzdeki süreçte Otogar İstasyonu'ndan Plaj Yolu Tramvay Hattı'na da entegre edileceğini bildirdi. Uraloğlu, hattın Ramazan Bayramı'na kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi. REKLAM

"264 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK" Uraloğlu, Kocaeli'nin, Avrupa-Orta Doğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunması ve İstanbul’a yakınlığı ile sahip olduğu fırsatı çok iyi kullandığını, kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajları sayesinde gelişimini sürdürmeye devam edebilecek potansiyele sahip olduğuna işaret etti. Ulaşım olanakları çeşitliliğinin Kocaeli’yi çok avantajlı kıldığı için yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin en çok Kocaeli’yi tercih ettiğinden bahseden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine de bu açıdan yaklaşıyoruz. Bugüne kadar Kocaeli’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli’yi tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük. Başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarını tamamlayarak dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli'yi de YHT ile tanıştırdık. Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabını açarak ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık. REKLAM