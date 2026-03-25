        Kocaeli'de 40 adrese uyuşturucu baskını: 36 gözaltı

        Kocaeli’de 40 adrese uyuşturucu baskını: 36 gözaltı

        Kocaeli'de, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde yetiştirenlere yönelik operasyon düzenledi. 40 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 36 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 20:16 Güncelleme:
        40 adrese uyuşturucu baskını: 36 gözaltı

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

        9-15 Mart 2026 tarihleri arasında Kocaeli genelinde 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İklimlendirme sistemi kullanılarak kapalı ortamlarda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik baskınlarda 4 kilo 886 gram skunk, 973 gram esrar, 271 kök kenevir bitkisi, 84 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza ve 1 kilo 309 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 239 fişek, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı ile iklimlendirme sistemleri ve çeşitli ekipmanlar da bulundu.

        36 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

        Operasyon kapsamında toplam 36 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 31 kişi ise serbest bırakıldı.

