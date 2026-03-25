Kocaeli’de 40 adrese uyuşturucu baskını: 36 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

9-15 Mart 2026 tarihleri arasında Kocaeli genelinde 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İklimlendirme sistemi kullanılarak kapalı ortamlarda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik baskınlarda 4 kilo 886 gram skunk, 973 gram esrar, 271 kök kenevir bitkisi, 84 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza ve 1 kilo 309 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 239 fişek, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı ile iklimlendirme sistemleri ve çeşitli ekipmanlar da bulundu.

36 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında toplam 36 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 31 kişi ise serbest bırakıldı.