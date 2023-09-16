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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Kocaelispor: 3 - Boluspor: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 3 - Boluspor: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Boluspor, mücadelede bir penaltıdan faydalanamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:47
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        Kocaelispor sahasında galip
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        Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

        İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ev sahibi Kocaelispor, 48. dakikada Douglas Tanque ve 51. dakikada Joao Amaral'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

        Konuk Boluspor, 70. dakikada penaltı kazandı. Atış için meşin yuvarlağın başına geçen Adel Bettaieb, topu direğe nişanladı ve farkı 1'e indirme fırsatını kullanamadı. Direkten dönen topun ardından gelişen pozisyonda peneltıyı kaçıran Bettaieb, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak bu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

        Boluspor, 90. dakikada Hakan Bilgiç ile farkı 1'e indirse de mücadele Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

        Bu sonuçla Kocaelispor puanını 9'a çıkardı. Boluspor ise 3 puanda kaldı

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