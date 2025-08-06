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        Kocaelispor'da ayrılık

        Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 23:35 Güncelleme: 06.08.2025 - 23:35
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        Kocaelispor'da ayrılık!
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat oyuncu Mijo Caktas ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mijo Caktas'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        33 yaşındaki orta saha oyuncusu Kocaelispor'a 2024-2025 sezonunda dahil olmuştu.

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