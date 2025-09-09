Kocaelispor'da Selçuk İnan'dan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig’de 4 maçta bir puan alan Kocaelispor’da pazar günü saat 20.00’de konuk olacağı Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürüyor. Geçen sezon rakip takımı çalıştıran Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan basına ve taraftara açık olan antrenman öncesi soruları yanıtladı.

"MİLLİ TAKIM ARASI BİZİM İÇİN AVANTAJDI"

Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve eski takımına karşı kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten İnan, "Milli takım arası avantajdı. Yeni oyuncuları alma fırsatımız, bir şekilde onları buraya getirme şansımız oldu. Aramızdan ayrılan oyuncular da oldu. Bunların hepsini yönetmek çok kolay değildi. Başkanımız, yöneticilerimiz hepimiz yoğun bir mesai harcadık ama en nihayetinde oyuncuları buraya getirebildik. Bugün itibarıyla yeni oyuncularla artık takım antrenmanı yapabileceğiz. Bugün hepsi antrenmana çıkıyor. Avantaj olarak baktığımızda; artık bu saatten sonra beraber çalışıyor olmak bizim için bir avantaj" dedi.

"TRANSFERİ NEREDEYSE TAMAMLADIK"

Transfer çalışmalarını neredeyse tamamladıklarının altını çizen genç teknik adam, "İsteğimiz oyuncuları, önemli oyuncuları transfer ettiğimizi düşünüyorum. En azından geldikleri ligler önemli. Evet bazen geç kalıyoruz. Bazen yetiştiremiyoruz ama insanların bilmesi gereken bir şey var; herkes gerçekten iyi niyetiyle çalışıyor. Transferleri bitirmeye çalışıyor. Ne kadar zorluk çektiğimize siz hep şahit oldunuz. Harcama limitlerimiz var. Oyuncu satmadan oyuncu alamadık. Takımı değiştirmek için bunları yapmamız gerekiyordu. Giden oyuncular oldu, onlar gittikten sonra açılan limitlerden sonra oyuncuların geldiği bir dönem yaşadık. Bu da çok kolay değildi. Ama en nihayetinde neredeyse tamamladık. Belki 2 oyuncuyla bu transfer dönemini bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"YUSUF CİHAT ARAMIZDAN AYRILABİLİR" Yerli oyuncu kısıtlamasının da olduğunu ve Yusuf Cihat Çelik’in de bugün kulüpten ayrılabileceğini söyleyen Selçuk İnan, "11 Türk kısıtlamamız da var. Bugün belki Yusuf Cihat da aramızdan ayrılabilir. O yüzden böyle bir transfer süreci için sıcak dedim. Bitene kadar biz o sıcaklığı fazlasıyla hissettik. Ama dediğim gibi bu saatten sonra çok oyuncuların gelmesi ya da gitmesi çok bizim alanımız olmayacak. Biz artık daha fazla sahadayız. Çok önemli bir maçımız var ve oyuncularımızın neredeyse tamamıyla yarından itibaren çalışacağız. Tek amacımız; kazanmak istediğimiz o 3 puan. Artık kazanabilmek. Bu yönde de çalışmalarımız bugün itibarıyla başladı. İnşallah hepimizin istediği, özlediği o 3 puan bu maçla beraber gelir" diye konuştu. "ARTIK KAZANMAK İSTİYORUZ" Selçuk İnan, pazar günü oynayacakları Gaziantep FK maçını ve rakiplerini değerlendirerek, "Gaziantep takımında yaklaşık 1,5 sene hocalık yapma imkanım oldu. Çok güzel günlerimiz geçti. Oradaki oyuncuların birçoğunu kendi dönemimde biz transfer ettik. Hepsini tabii ki iyi tanıyorum. Gaziantep uzun yıllardır lig tecrübesi olan birçok oyuncuya sahip. Bunlar onların avantajları. Tabii ki çok önemli bir camiadayız. Çok önemli oyuncularımız var. Artık deplasman ya da içerisi fark etmeksizin kazanmak istiyoruz. Gideceğiz. Çatır çatır mücadele edip Allah'ın izniyle kazanacağız. Avantajları da, dezavantajları da var. Eksiklerine, artılarına hepsine çalışacağız. En önemlisi bu maçtan galibiyetle ayrılmak. İnşallah da bunu başaracağız" dedi.

"SAHADA İYİ OLAN KAZANSIN" Eski arkadaşı olan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile ilgili soruya ise Selçuk İnan, "Bu son dönemlerde zaten birçok arkadaşımla karşılaşıyorum. Bazen farklı duygular yaşıyoruz. Çünkü birçoğuyla sahada beraber mücadele ettik. Arda ile, Emre ile, Burak ile, hepsiyle milli takımda da arkadaşlığımız vardı. Ama futbol böyle. Zaman geçiyor ve siz yaşlanıyorsunuz. Farklı yerlerde, farklı rollerde oluyorsunuz. Maçtan önce (Burak Yılmaz ile) henüz görüşmedik. Tabii ki kendi takımının başarısı için müdahale edecek. Ben de kendi camiam, kendim şehrim için mücadele ediyorum. Arkadaşlık başka ama iş ve saha bambaşka bir şey. Ne olursa olsun, biz bu sahada nefes alıyoruz. Çocukluğumuzdan beri böyle geldik. Ailemizle mutlu olmamızı sağlayan en önemli yer sadece saha ve kazandığım an. O yüzden hayata ben böyle bakıyorum. Diğerleri de benim gibi bakıyor. Mücadele edeceğiz. İyi olan, sahada daha çok mücadele eden kazansın diyorum" ifadelerini kullandı. "1-2 TRANSFER DAHA YAPARSAK KADROYU TAMAMLAYACAĞIZ" Yeni transferlerin hazır olma durumları ve takımın istediği seviyeye gelip gelmemesiyle alakalı soruya ise Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "1-2 transfer daha yaparsak kadronun yüzde yüzünü tamamlayacağız. Bizim için transfer bitecek. Sahada bu kadar yeni takım olmasına, bu kadar sıcak transfer dönemi yaşamamıza, gelenler gidenler olmasına rağmen mücadele ve oyun olarak sahada istediğime yakın bir mücadele ve futbol vardı. Üzücü olan tarafı skor alamamaktı" yanıtını verdi.