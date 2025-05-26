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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor'da Selçuk İnan sesleri! - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'da Selçuk İnan sesleri!

        Gelecek yıl Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da teknik direktörlük için Hikmet Karaman'ın ardından Selçuk İnan ile masaya oturulacak. İnan ile çarşamba günü yapılacak görüşmenin duruma göre Karaman ile ikinci görüşme gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:04
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        Kocaelispor'da Selçuk İnan sesleri!
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        Yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'in hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör arayışı sürüyor. Birkaç gün içerisinde teknik direktörü ilan etmesi beklenen kulüp başkanı Recep Durul, transfer komitesiyle birlikte 5-6 isim üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

        Kulüp tarihinde yeri olan deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman ile görüşen ancak imza aşamasına gelemeyen Kocaelispor'da gelişmeler sürüyor. Taraftarın önemli bir bölümünün tepki gösterdiği Hikmet Karaman'dan sonra transfer komitesinin çarşamba günü, camianın sıcak baktığı isimlerden Selçuk İnan ile bir araya geleceği öğrenildi. 10 Mayıs'ta Gaziantep FK ile yolları ayrıldıktan sonra adı İstanbul takımıyla da anılan İnan'ın Kocaelispor ile yapacağı görüşmenin neticesinde Karaman ile ikinci görüşme yapılacağı da belirtildi.

        Futbolculuğunu Galatasaray'da noktaladıktan sonra Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe başlayan ve Gaziantep FK ile başarılı süreç geçiren Selçuk İnan'ın 16 yıl sonra Süper Lig'e dönen ve üst sıra hedefleri koymayı planlayan Körfez ekibiyle anlaşmaya varıp varmayacağı görüşmeye göre şekillenecek.

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