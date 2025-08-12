Habertürk
        Haberler Spor Transfer Kocaelispor Karol Linetty ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Kocaelispor Karol Linetty ile anlaştı

        Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'in (30) transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzaladığını açıkladı.

        Giriş: 12.08.2025 - 18:00 Güncelleme: 12.08.2025 - 18:00
        Kocaelispor'a Polonyalı orta saha
        Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Karol Linetty’nin transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzalandığını bildirdi. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

        “Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir”

