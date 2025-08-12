Kocaelispor Karol Linetty ile anlaştı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Karol Linetty’nin transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzalandığını bildirdi. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir”