Kod Adı Kırlangıç oyuncuları: TRT 1 Kod Adı Kırlangıç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını Zera Medya'nın üstlendiği Kod Adı Kırlangıç'ın yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Komedi ve teknoloji sahneleriyle her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeye aday olan dizi 12 Kasım Pazar itibarıyla başlıyor. Peki, Kod Adı Kırlangıç dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ KONUSU

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...