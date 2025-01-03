Kök maaş hesaplama 2025 Ocak: Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile ocak-temmuz dönemi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Bu bağlamda en düşük emekli maaşı alanları yakından ilgilendiren kök maaşlar da belli oranda artış sağlanacak. Peki, "Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?" İşte e-Devlet kök maaş hesaplama ekranı...
Emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla, ek zamlar olmadan emekli maaşının ham halini taşıyan kök maaş hesaplamaları hız kazandı. Emekli maaş zamlarının netleşmesi, 'Kök maaşım artacak mı, kök maaşım ne kadar' sorularını baraberinde getirdi. Peki, "Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, kök maaşım ne kadar?" İşte en düşük emekli maaşıyla kök maaşına ilişkin tüm merak edilenler...
6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu da yüzde 44,38 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 15,75 olarak gerçekleşti.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam yapılacak.
KÖK MAAŞ NEDİR?
Emekli kök maaşı esası itibaıyla "en düşük emekli maaşı" sınırlması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının halidir.
Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaştır.
EMEKLİ KÖK AYLIĞI E-DEVLET ÜZERİNDEN HESAPLAMA
Emekli kök aylığı SSK Emekli Aylığı Hesaplama e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yapılarak çıkan sonuçlar üzerinden sorgulama yapabilirler.
KÖK AYLIĞI 12.500 TL’NİN ALTINDA OLANLAR
En düşük emekli aylıkları ile ilgili bir artış olmazsa, sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalanların aylığı 12.500 TL’ye tamamlanacak.
Kök aylığı ek ödemelerle birlikte 10.800 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 12.500 TL aylık almaya devam edecek. Ek ödemeler dahil kök aylığı 10.800 TL’nin üzerinde olanlar ise yüzde 15,75 oranında artırılmış aylığı alacaklar.
4A EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.
E-DEVLET 4B EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.