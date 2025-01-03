Emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla, ek zamlar olmadan emekli maaşının ham halini taşıyan kök maaş hesaplamaları hız kazandı. Emekli maaş zamlarının netleşmesi, 'Kök maaşım artacak mı, kök maaşım ne kadar' sorularını baraberinde getirdi. Peki, "Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, kök maaşım ne kadar?" İşte en düşük emekli maaşıyla kök maaşına ilişkin tüm merak edilenler...