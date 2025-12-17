Habertürk
        Kokina talebi iki katına çıktı

        Kokina talebi iki katına çıktı

        Yılbaşına kısa süre kala şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeği, İzmir'de çiçekçi tezgahlarının en çok tercih edilen ürünü oldu. İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, geçen yıla göre talebin yüzde 100 arttığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:40
        Kokina talebi iki katına çıktı
        Yılbaşına kısa süre kala tezgahlardaki yerini alan kokina çiçeği, İzmir'de de yoğun talep görüyor. İzmir'de kafe ve sokak süslemelerinde de yer alan kokina, neredeyse tüm çiçekçi tezgahlarında bulunuyor. Şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeği için hazırlıklarını tamamlayan esnaf, vatandaşların geçen yıla oranla daha çok tercih ettiğini belirtti. 1 yıl boyunca kurutmadan saklanıldığında dileğinin kabul olacağına inanılan kokina çiçeği, iki çiçeğin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Yeşil kokina yaprakları arasına 'silcan' adlı kızıl bir meyvenin iple bağlanarak oluşturulan kokinalar, mutluluk, huzur ve şans ile özdeşleşmiş bir bitki olarak biliniyor.

        'ÇOKÇA SATILIYOR'

        Sosyal meydanın etkisiyle de geçen yıla oranla taleplerin bu yıl yüzde 100 arttığını dile getiren İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Kokina, yılbaşının yaklaşması nedeni ile en çok tercih edilen, evlerde bulundurulması gerektiğine inanılan bir çiçek. Kokina zamanın gelmesiyle, dükkanlarda çok güzel hazırlıklar ve beraberinde hareketlilik başladı, çokça satılıyor. Dilek dilenmesi ve evde saklanması gibi ritüelleri de olunca insanlardan çok fazla ilgi ve talep gördü. Ayrıca çok pahalı olmayınca da herkes evlerinde bulundurmaya çalışıyor. Aslında çiçekçi sektörü de bereketinden faydalanmış oluyor" dedi.

        'YAPIMI ÇOK ZOR'

        Kış, "Bugün kokina demeti, 200 TL'den başlıyor. Tabii tasarım, süsleme, büyüklüğüne göre de değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar alırken de daha uzun ömürlü olması için yeşillerinin kurumamış olmasına, taze olmasına ve çiçeklerinin kırmızı renginin canlı olmasına dikkat etsinler. Kokinalar aslında hazırda bulunan bitkiler değil, 'silcan' dediğimiz çiçekler toplanarak bu kokina bitkisinin üzerine dikilerek elde ediliyor. Yapımı çok zor. Çünkü dikenli bir bitki. Tabii yılın sonuna kadar devam ediyor satışlar. Daha sonra da bu tamamen ortadan kalkıyor. Sezonluk bir çiçek. Şu an da şehrin her bir yerinde hem dükkanların süslenmesinde hem insanların ellerinde bol bol görüyoruz" diye konuştu.

