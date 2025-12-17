Kokina talebi iki katına çıktı

Yılbaşına kısa süre kala tezgahlardaki yerini alan kokina çiçeği, İzmir'de de yoğun talep görüyor. İzmir'de kafe ve sokak süslemelerinde de yer alan kokina, neredeyse tüm çiçekçi tezgahlarında bulunuyor. Şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeği için hazırlıklarını tamamlayan esnaf, vatandaşların geçen yıla oranla daha çok tercih ettiğini belirtti. 1 yıl boyunca kurutmadan saklanıldığında dileğinin kabul olacağına inanılan kokina çiçeği, iki çiçeğin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Yeşil kokina yaprakları arasına 'silcan' adlı kızıl bir meyvenin iple bağlanarak oluşturulan kokinalar, mutluluk, huzur ve şans ile özdeşleşmiş bir bitki olarak biliniyor.

'ÇOKÇA SATILIYOR'

Sosyal meydanın etkisiyle de geçen yıla oranla taleplerin bu yıl yüzde 100 arttığını dile getiren İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Kokina, yılbaşının yaklaşması nedeni ile en çok tercih edilen, evlerde bulundurulması gerektiğine inanılan bir çiçek. Kokina zamanın gelmesiyle, dükkanlarda çok güzel hazırlıklar ve beraberinde hareketlilik başladı, çokça satılıyor. Dilek dilenmesi ve evde saklanması gibi ritüelleri de olunca insanlardan çok fazla ilgi ve talep gördü. Ayrıca çok pahalı olmayınca da herkes evlerinde bulundurmaya çalışıyor. Aslında çiçekçi sektörü de bereketinden faydalanmış oluyor" dedi.