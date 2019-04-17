'Koku ve Tat Zirvesi' başlıyor

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Koku ve tat duyularının ele alınacağı 'Koku ve Tat Zirvesi', 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde, CVK Park Bosphorus Otel’de başlayacak.
Koku ve tat duyularının diğer sektörlerdeki yansımalarının konuşulacağı zirvede konu hakkında profesyoneller isimler bir araya gelecek.
Sağlık, gastronomi, parfümeri, moda, sanat, bilim ve daha birçok farklı dalda birbirinden ünlü ve uzman konuşmacıların alışılmışın dışında bir atmosferde bir araya gelmesi ile oluşturulan bu zirve programındaki oturumlar şöyle:
Koku ve tat tarihi ile kültürü
Ağzımıza tat damımıza koku geldi
Koku ve tat duyuları: Koku ve tat alma bozuklukları ve tedavileri
Kokusuyla tadıyla lezzet yolculuğu
Görsel ve yazılı iletişimde tat algısı
Hayatın içinde aromaterapi
Ateşin ve suyun olduğu her yer bizim için mutfaktır
Doğumdan ölüme koku ve insan
Koku - aromaterapi ve tedavi
Aromaterapi neden doktor reçetesine girmeli?
Kurumsal koku
İstanbul'un semtleri ve kokuları
Burnunun kikine gidenler
Kokusu mu tadı mı?
Ağzımızdaki koku hangi hastalığın habercisi?
Koku ve tat duyularının sanat ile ilişkisi
Burun tıkalıysa koku ve tat nereye gider?
Robotik süreçte yapay zeka ve koku
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