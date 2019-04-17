'Koku ve Tat Zirvesi' başlıyor

Koku ve tat duyularının ele alınacağı 'Koku ve Tat Zirvesi', 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde, CVK Park Bosphorus Otel’de başlayacak.

Koku ve tat duyularının diğer sektörlerdeki yansımalarının konuşulacağı zirvede konu hakkında profesyoneller isimler bir araya gelecek.

Sağlık, gastronomi, parfümeri, moda, sanat, bilim ve daha birçok farklı dalda birbirinden ünlü ve uzman konuşmacıların alışılmışın dışında bir atmosferde bir araya gelmesi ile oluşturulan bu zirve programındaki oturumlar şöyle:

Koku ve tat tarihi ile kültürü

Ağzımıza tat damımıza koku geldi

Koku ve tat duyuları: Koku ve tat alma bozuklukları ve tedavileri

Kokusuyla tadıyla lezzet yolculuğu

Görsel ve yazılı iletişimde tat algısı

Hayatın içinde aromaterapi

Ateşin ve suyun olduğu her yer bizim için mutfaktır

Doğumdan ölüme koku ve insan

Koku - aromaterapi ve tedavi

Aromaterapi neden doktor reçetesine girmeli?

Kurumsal koku

İstanbul'un semtleri ve kokuları

Burnunun kikine gidenler

Kokusu mu tadı mı?

Ağzımızdaki koku hangi hastalığın habercisi?

Koku ve tat duyularının sanat ile ilişkisi

Burun tıkalıysa koku ve tat nereye gider?

Robotik süreçte yapay zeka ve koku