'Kolej Havası'nda bir gala

Bir dönem futbola damga vurmuş ve Metin - Ali -Feyyaz ile özdeşleşen Beşiktaş Futbol Takımı'nı konu alan 'Kolej Havası' belgeselinin galası yapıldı. Galaya Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, efsane futbolcular Metin Tekin, Rıza Çalımbay, Recep Çetin, Ziya Doğan, Gökhan Keskin, Rasim Kara, Süleyman Oktay katıldı.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Beşiktaş JK'nın başarılarla dolu yakın tarihine güzel bir açıdan bakan 'Kolej Havası', geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan kalıcı bir eser. Özellikle genç Beşiktaşlılara kulübümüzün değerlerini özel bir pencereden aktaran yapımda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Kolej Havası', Serpil Hamdi Tüzün'ün kurduğu Özkaynak Düzeni ile başlayıp Süleyman Seba'nın temsil ettiği değerlerle yoğurulan bu ekibin hikayesinin köklerine iniyor. Belgeselde Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra filmde Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da Beşiktaş taraftar ilişkisine ve dönemin atmosferine dair anılarıyla yer alıyorlar.

Yönetmenliğini Sertan Ünver'in, yapımcılığını Güverte Film'in üstlendiği 'Kolej Havası' gösterime 6 Eylül'de girecek.