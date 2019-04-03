Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde rol alan Kolera'nın Pespaye, Bir Bir Anla, Kaç Kaçabilirsen gibi birçok şarkısı vardır. Peki, Kolera kimdir? Kolera kaç yaşında ve nereli? İşte, Kolera'nın hayatına dair detaylar...

KOLERA KİMDİR?

İstanbul doğumludur. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Bosna-Hersek asıllıdır. Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunudur. 1 Ağustos 2006 tarihinde kendisi gibi rap müzisyeni olan Sagopa Kajmer ile evlenmiş, 20 Kasım 2017 tarihinde boşanmışlardır.

Hip hop kültürüne breakdance ile adım atmıştır. Kendi yazıp kaydettiği amatör şarkılarını Sagopa Kajmer ile tanıştıktan sonra Sagopa Kajmer'e dinletti ve 1998'den itibaren Kuvvetmira stüdyolarında kendi parçalarını kaydetmeye başladı. Bu tarihten sonra Hiphop'un sadece rap dalıyla ilgilenmeye başladı ve hâlen bu tarzda eserler vermeye devam etmektedir.

İlk şarkı kaydını 1998 yılında Kuvvetmira Stüdyosu'nda "İnkâr Boşuna" adlı parçaya yapmıştır. Aynı sene Silahsız Kuvvet (Sagopa Kajmer) ile "Neden Ağlıyorum" ve "Dünden Kalma Hayaller" adlı parçaları kaydetmiştir. 2001 yılında ise ilk Underground EP'sini internet yoluyla dinleyicilerine servis etti. Bu albümde Kolera'nın "Eksik Eylüllerin Geciken Yağmurları", "Psikolog" ve "Komada Martı" adlı şarkıları vardır. Bu EP'yi 19 yaşında çıkarmıştır. 2004 yılında ise Sagopa Kajmer'in Bir Pesimistin Gözyaşları adlı albümünde, "Kalp Atışlarım 78 BPM" adlı parçada Sagopa Kajmer'e eşlik etmiştir. Aynı yıl Sagopa Kajmer ile düet yaptıkları "Günlerim Ağlak" ve "Aklımın Odaları" adlı 2 parçayı internet yoluyla servis etti. 2005 yılının başında Sagopa Kajmer'in Pesimist EP 3 adlı albümünde "Süper Sperm" adlı parçaya eşlik etti. Aynı sene Sagopa Kajmer'in Romantizma albümünde, "Sago vs Kolera" adlı parçaya eşlik etti.

24 Eylül 2005 tarihinde prodüktörlüğünü Sagopa Kajmer'in yapmış olduğu ilk solo albümü Karantina Embryo'yu dinleyenleriyle buluşturdu.Yine 2005 yılınnda Kuvvetmira Disstortion EP adlı albümde 2 şarkısı bulunmuştur. Aynı sene kendi albümlerini çıkarmak ve yeni yeteneklere daha geniş imkânlar sunmak üzere Sagopa Kajmer ile 11 Ağustos 2005 tarihinde kendi plak şirketleri olan Melankolia Müzik'i resmen kurdular.

2006 yılında Kafile adlı ilk toplama albümü Melankolia etiketiyle çıkardılar. Kafile albümünde 3 parçası bulunmuştur. 2007 yılında Sagopa Kajmer ile düet albümleri olan İkimizi Anlatan Bir Şey Melankolia etiketiyle müzik marketlerdeki yerini almıştır. Bu albüm Türkiye'de ilk kez bir kadın ve erkek rap sanatçısının birlikte çıkardıkları albümdür. 2007 yılında internet single olarak "Taş Dibe Düşmez"i yayınladı. 2008 yılında ise İnziva adlı solo albümünü yayınladı. Aynı yıl 4 şarkıdan oluşan Kolostrofobi EP'yi de yayınlamıştır.

2009 yılında Sagopa Kajmer'in Saykodelik Ep adlı albümünde Sagopa Kajmer ile birlikte söyledikleri "Bilinmezlik" adlı düet şarkısı yer almıştır. 2010 yılında ise Sagopa Kajmer ile 2. düet albümleri olan Bendeki Sen'i Melankolia müzik etiketiyle çıkarmışlardır. 2011 yılında "Fil Style", 2012 yılında ise “Kim Buna Dayanır” ve “Gerilim , Macera ve Suç” şarkılarını internet single olarak paylaştı.

2012 yılında ise Orda Olmak albümünü çıkarmış ve bu albüm ile iyi bir satış başarısı yakalamıştır. 2013 yılının başlarındaysa "Orda Olmak" adlı parçasını internet üzerinden yayınlamıştır. "Orda Olmak" adlı şarkı Orda Olmak albümünde yer almamaktadır. 2013 yılında Radyo Boğaziçi 10. Müzik Ödülleri'nde ”Yılın Rap Sanatçısı” seçilmiştir.

Sagopa Kajmer'in 2013 yılında çıkarmış olduğu Kalp Hastası adlı albümde "İster İstemez" şarkısında eşi Sagopa Kajmer'e eşlik etmiştir. 23 Eylül 2013 tarihinde ise doğum gününe özel olarak hazırladığı "Minik Yıldız" şarkısını yayınlamıştır.

9 Kasım 2013'te 2014 yılında yayınlanacak yeni solo albümünün tanıtım şarkısı ''Den Den Koy''u yayınladı ve 2014 yılının Şubat ayında bu şarkının bir klibi de yayınlandı.

2014 yılında Sagopa Kajmer'in Pesimist Ep 6 isimli albümünde "Yutkunuyorum" isimli parçaya eşlik etti. 2014 yılını 2015 yılına bağlayan gece saat 00:00'da "Bir Bir Anla" isimli yeni single'ını bir kliple yayınladı. 25 Şubat 2015 günü Kolostrofobi Ep 2 adlı 12 şarkılık bir EP yayınladı. 14 Temmuz 2015 günü "İmitasyon Dağlar" adlı single tüm dijital müzik platformlarından yayınlandı.

İkimizi Anlatan Bir Şey, Kötü İnsanları Tanıma Senesi, İnziva, Kalp Hastası ve Orda Olmak albümlerinin grafik tasarımını yaptı. İkimizi Anlatan Bir Şey albümünün ilk videosu "Kolaysa Anlat"ın grafik tasarımını kendisi yaptı. Kolera albüm kayıtlarını kendisi yapmakta ve belirsiz periyotlarda Radio Mic Beatz'de kendi seçtiği şarkılar ile ”Specialist” adında bir program hazırlamaktadır.

DİSKOGRAFİ

Karantina Embriyo (2005)

İkimizi Anlatan Birşey (2007) - Sagopa Kajmer ile ortak albüm

İnviza(2008)

Bendeki Sen (2010) - Sagopa Kajmer ile ortak albüm

Orda Olmak (2012)

Kolokolik (2016)

VİDEOGRAFİ

"Kolaysa Anlat" (2007)

"Monotonluk Maratonu" (2007)

"Bir Dilek Hakkı" (2008)

"Zor İş" (2009)

"Şekerpare" (2009)

"Aşık ile Maşuk" (2009)

"Bir Dizi İz" (2010)

"Merhametine Dön" (2010)

"Kaç Kaçabilirsen" (2012)

"Cendere" (2012)

"Den Den Koy" (2014)

"Bir Bir Anla" (2015)

"Pespaye" (2016)

"Hırçınlar" (2017)

"4X Daha" (2017)

"Baang" (2018)

FİLMOGRAFİ