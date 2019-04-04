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"SAGOPA TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUM"

Evliyken hiç şiddet görmedim. Boşandıktan sonra şiddet gördüm. Sagopa Kajmer tarafından tehdit alıyorum. Ben tehdit edildiğimi açıklayınca silahlı fotoğraf koyan sosyal medya hesabına kendisi ve ben bunu da bir tehdit olarak algılıyorum. Ayrıca zaten dinleyicilerden, hayranlarından gelen tehditler de çok.