Kolera: Sagopa tarafından tehdit ediliyorum

Giriş: 04.04.2019 - 10:40 | Güncelleme:  

'Sagopa Kajmer' ismiyle tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz, sosyal medya hesabından 20 yıldır birlikte olduğu 'Kolera' lakaplı Esen Güler ile evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. Dün Esen Güler, sosyal medya hesabından eski eşi Yunus Özyavuz tarafından şiddet gördüğünü iddia etmişti. Güler bugün katıldığı programda açıklamalarda bulundu

  • 1Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    1|30

    'Sagopa Kajmer' ismiyle tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz, sosyal medya hesabından 20 yıldır birlikte olduğu 'Kolera' lakaplı Esen Güler ile evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

  • 2Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    2|30

    Ünlü rapçinin kendisini dövdüğünü iddia eden eski eşi Kolera (Esen Güler) katıldığı 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. İşte Güler'in açıklamalarından satırbaşları: 

  • 3Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    3|30

    Sırtımda oluşan hasardan habersizdim. Geçen gün gittim ve öğrenince böyle bir patlama yaşadım. Amacım kimseye zarar vermek değil ama patlama yaşadım. 

  • 4Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    4|30

    Belimde kayıklar var, ezikler, büzükler var bir şeyler... Benim tek amacım koruma tedbiri aldırmak.  

  • 5Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    5|30

    "SAGOPA TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUM"

    Evliyken hiç şiddet görmedim. Boşandıktan sonra şiddet gördüm. Sagopa Kajmer tarafından tehdit alıyorum. Ben tehdit edildiğimi açıklayınca silahlı fotoğraf koyan sosyal medya hesabına kendisi ve ben bunu da bir tehdit olarak algılıyorum. Ayrıca zaten dinleyicilerden, hayranlarından gelen tehditler de çok.

     

     

  • 6Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    6|30

    Esen Güler,  eski eşinin 20 yaşında bir sevgilisi olduğunu öğrenince sinirlendiği yönünde çıkan iddialara da, "Asla yok öyle bir şey. O iddiaların üzerine ben albüm bile çıkardım o acıları atlattım. Net bir şekilde kendisini hiç sevmediğimi söyleyebilirim. " dedi.

  • 7Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    7|30
  • 8Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    8|30
  • 9Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    9|30
  • 10Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    10|30
  • 11Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    11|30
  • 12Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    12|30
  • 13Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    13|30
  • 14Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    14|30
  • 15Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    15|30
  • 16Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    16|30
  • 17Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    17|30
  • 18Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    18|30
  • 19Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    19|30
  • 20Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    20|30
  • 21Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    21|30
  • 22Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    22|30
  • 23Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    23|30
  • 24Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    24|30
  • 25Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    25|30
  • 26Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    26|30
  • 27Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    27|30
  • 28Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    28|30
  • 29Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    29|30
  • 30Kolera: Sagopa Kajmer tarafından tehdit ediliyorum - Magazin haberleri
    30|30

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0