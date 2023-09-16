Kolesterolü kısa sürede düşürüyor! Diyetinize bu baharatı ekleyin

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KOLESTEROLÜ AZALTABİLECEK DİĞER BAHARATLAR Araştırma ayrıca diğer baharatların ve takviyelerin kolesterol seviyelerini düşürme üzerindeki etkisini de inceledi. Clinical & Medical Biochemistry dergisindeki 2018 tarihli bir makaleye göre zencefil, kolesterolü vücudunuzda depolamak yerine vücudun kullanmasına yardımcı olan enzimleri açarak işe yarayabilir. Çalışma, üç ay boyunca günde 5 gram zencefil takviyesi almanın, LDL kolesterolü yüzde 17 ve toplam kolesterolü yüzde 9 oranında azalttığını buldu.

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Sarımsak genellikle kolesterol düşürücü bir baharat olarak pazarlansa da Ulusal Sağlık Enstitüleri, sarımsağın kolesterol üzerinde küçük bir etkisinin olabileceğini söylüyor. Araştırma karıştırıldı. Tıpta (Baltimore) 2018 yılında yapılan bir meta-analiz, sarımsağın HDL'yi artırırken LDL'yi ve toplam kolesterolü hafifçe azaltabildiğini buldu. Bununla birlikte, Journal of the American College of Cardiology'de 2023 yılında yapılan bir araştırma, sarımsağın aslında LDL kolesterolünü artırdığını ortaya çıkardı.

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Nutrition Journal'da 2017 yılında yayınlanan bir makale, yedi çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi ve zerdeçalın LDL kolesterolü ve trigliseritleri azaltabileceğini buldu. Araştırma, zerdeçalın metabolik sendromu olan kişiler üzerinde daha belirgin bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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