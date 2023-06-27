Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

Kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak, kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

    Kolesterol, kanda bulunan ve lipit adı verilen bir yağ türüdür. Bu mumsu bir maddedir ve vücudunuzun sağlıklı hücreler oluşturmak için kolesterole ihtiyacı vardır. Ancak çok fazlası kan damarlarınızda yağ birikintilerinin birikmesine yol açarak kalp hastalığı riskinizi artırabilir.
  • Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

    Diyet, yüksek kolesterol için önemli bir katkıda bulunur. Anahtar ise peynir, bisküvi, kek, tereyağı, turta, sosis, hindistancevizi yağı ve yağlı etler gibi doymuş yağ içeren gıdaları azaltmaktır.
  • Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

    Avokado, bitkisel yağlar, fındık ve yağlı balık gibi doymamış yağ içeren daha fazla yiyecek yemek yardımcı olabilir.
  • Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

    Egzersiz, asansör yerine merdivenleri kullanmak, hızlı yürüyüş yapmak veya evde yıldız atlamak gibi iki dakikalık aktiviteler yapmak kadar basit bile olsa kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
  • Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

    Sigarayı bırakmak ve alkolü güvenli sınırlara (haftada 14 birim) düşürmek de kolesterolü düşürebilir.
  • Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

    Yaşam tarzı değişiklikleri tek başına işe yaramazsa, bazen ilaçlara ihtiyaç duyulur. Bunlar genellikle ömür boyu günde bir kez alınır. Bunlar, kolesterolü düşürmede çok etkili olabilir ve bazen kötü bir baskı almalarına rağmen, genellikle çok az yan etkileri vardır.
  • Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?

    Yaygın olarak bildirilen bir yan etki kas ağrısıdır, ancak çoğu insan hiç ağrı yaşamaz. Kolesterolü düşüren ilaçlar 30 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Milyonlarca kişiye reçete edilmiştir ve İngiltere'de her yıl 7.000 hayat kurtardığı tahmin edilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.