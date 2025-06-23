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        Haberler Yaşam Kolezyum, Mevlevi Sema Töreni'ne ev sahipliği yapacak

        Kolezyum, Mevlevi Sema Töreni'ne ev sahipliği yapacak

        Roma'da düzenlenen Musica in Venere konser serisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliğiyle Mevlevi sema töreniyle kapanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:18 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:18
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        Kolezyum'da, Mevlevi Sema Töreni
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Roma'nın ünlü Kolezyum'u Anadolu'nun manevi mirasına ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Musica in Venere konser serisinin Kolezyum Arkeoloji Parkı'ndaki kapanışı, bu yıl 25 Haziran'da Mevlevi Sema Töreni ile yapılacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliğiyle gerçekleşecek etkinlikte, 2 bin yıllık Kolezyum'da Türk Sufi Müziği ile Mevlana'nın evrensel çağrısı sunulacak.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Sufi Müziği ve Sema Topluluğu 30 kişilik sanatçı kadrosuyla sahnede bulunacak. Yaklaşık bir saat sürecek sema töreninde, Mevlana'nın öğretileri sanatın diliyle aktaracak.

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        Etkinlik, İtalya'nın önde gelen sanatçılarının yer aldığı seri içinde, ilk kez bir sema törenine yer verilmesiyle tarihe geçecek.

        İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE KÜLTÜREL KÖPRÜ

        Dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan tarihi mekanlarından biri olan Kolezyum'daki bu etkinlik, İtalya Kültür Bakanlığı ve Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın özel davetiyle gerçekleşecek.

        Türkiye'nin kültürel mirasına duyulan saygıyı ve uluslararası alandaki etkisini gözler önüne seren bu davet, çağların ötesinden gelen bir barış, sevgi ve hoşgörü mesajını Roma'nın kalbinden tüm insanlığa ulaştıracak.

        GÖBEKLİTEPE'DE SERGİSİ DE KOLEZYUM'DA YAPILMIŞTI

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Roma'da kapanışını yaptığı Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisiyle yakalanan uluslararası ilginin sema gösterisiyle daha da artması bekleniyor.

        Roma'daki bu kültürel buluşmaların, bu yıl "Türkiye'ye 1 milyona yakın İtalyan ziyaretçi" hedefinde de belirleyici rol oynaması amaçlanıyor.

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        MİSTİSİZM: DOĞU İLE BATININ BULUŞTUĞU KÖPRÜ

        Roma Yunus Emre Enstitüsünde 24 Haziran'da düzenlenecek Mistisizm: Doğu ile Batının Buluştuğu Köprü sempozyumu da tasavvufun felsefi, edebi ve estetik yönlerini uzman isimlerin anlatacak.

        Aynı gün yine Yunus Emre Enstitüsünce açılacak "Sırra Yolculuk: Harflerin Hikmeti" sergisi ise hat sanatının incelikleriyle bu manevi anlatıya görsel bir boyut katacak.

        Sergide hattatlar Abdurrahim Kahya ile Seyit Ahmet Depeler'in 22 eseri sanatseverlerle buluşacak.

        Roma'daki etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile İtalyan yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek.

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        #Mevlevi Sema Töreni
        #Kolezyum
        #italya
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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