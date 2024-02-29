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        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını duyurdu

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını duyurdu

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısına tepki göstererek, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:34 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:34
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        Kolombiya, İsrail'den silah alımlarını askıya aldı
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        Petro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından öldürüldü. Buna soykırım denilir ve dünyanın güçlü devletleri bunu duymaktan hoşlanmasa da yapılanlar, Holokost'u hatırlatıyor. Dünyanın Netanyahu'yu durdurması gerekiyor. Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli ölmüş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

        Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu, bu kişilerin bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadesi kullanılmıştı.

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