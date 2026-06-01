Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Kolombiya Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının (Registraduria Nacional del Estado Civil) kesin olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 96'sı açıldı.

AA'nın haberine göre, Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamladı.

İktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, oyların yüzde 41,13’ünü alarak seçimde ikinci sırada yer aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin liderliğini yaptığı Demokratik Merkez (Centro Democratico) partisinin adayı Paloma Valencia oyların yüzde 6,86’sını alarak üçüncü olurken, onu yüzde 4,20 ile Antioquia eski Valisi Sergio Fajardo ve yüzde 0,95 ile Sistemi Yıkmak Hareketinin adayı Raul Santiago Botero takip etti.

İKİNCİ TUR 21 HAZİRAN'DA

Hiçbir adayın oyların yüzde 50’sinden fazlasını alamaması nedeniyle, en çok oyu alan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella ile sol görüşlü aday Ivan Cepeda, 21 Haziran’da yapılacak ikinci turda Kolombiya’nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.