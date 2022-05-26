Kolon kanseri son evre ölüm belirtileri 0:00 / 0:00

Kolon kanseri kadınlarda da erkeklerde de sık görülebilen bir kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzmanlar Türkiye’de görülen kanser vakalarının yüzde 10’unu kolon kanseri olarak tespit edildiğini ifade ederken kolon kanserinin en sık görülen 3. Kanser türü olduğu da belirtilmektedir. Ancak kolon kanserinde erken teşhisin önemi çok büyüktür. Peki, kolon kanserinin belirtileri nelerdir? Son evreye gelen bir kolon kanseri hastasının yaşam süresi ne kadar olur. İşte, kolon kanseriyle ilgili merak edilen her şey.

Kolon Kanseri Son Evre Belirtileri

Kolon kanserinde erken teşhis tedavinin iyi bir sonuç vermesi için önemli bir yer tutar. Kolon kanseri diğer kanser türlerine göre daha gözle görülebilir belirtiler ile kendini göstermektedir. Bu yüzden kişiler kolon kanserini erken dönemde fark edebilir. İşte kolon yani bağırsak kanserinin belirtiler:

Dışkılama sürecinde kişiler sorun yaşamasa da dışkılama ihtiyacının yapılmadığı hissi meydana gelir.

Dışkılamada düzensizlik meydana gelir. Uzun süreli kabızlık ve ishalin yanı sıra hem kabızlığın hem de ishalin artarda meydana geldiği görülebilir.

Dışkı sırasında kanama meydana gelebilir.

Dışkı yaparken ağrı ve sancı hissedilmesi kolon kanseri belirtilerinden biri olabilir.

Dışkı yaparken dışkıda beyaz bir salgı görülmesi belirtiler arasında yer alır.

Karında şişlik ve yoğun ağrı hissedilir.

Son dönem belirtilerinde ise dışkıda incelme ve tuvalete daha sık gitme ihtiyacı meydana gelir. Bunun yanı sıra gizli kan kaybı da kolon kanserinde son evre belirtileri arasında yer alır.

Son Evre Bağırsak Kanseri Olan Kişi Ne Kadar Yaşar?

Kolon kanserinin son evresinde kanser hücresi diğer organlar ve dokularda da kendini göstermeye başlar. Kolon kanserinde son evrede olan kişinin yaşam süresi net bir şekilde ifade edilemese de İngiliz Kanser Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda akıllı ilaç kullanımları ve uygulanan tedaviler ise hastaların yaşam sürelerinde yüzde 20’ye varan oranlarda uzama görüldüğü saptanmıştır.

4. Evre Kolon Kanseri Tedavisi Mümkün Mü?

Kolon kanserinin 4. Evresi hastalığın son evresidir. Bu evrede kemoterapi uygulamasına devam edilir. Bunun yanı sıra hastada radyoterapi tedavisi de uygulanır. 4. Evre kolon kanseri tedavisinde cerrahi müdahalelere de başvurulur. Ancak kanser diğer organlar ve dokulara da ulaştığı için hasta için 4. Evre zor bir süreçtir. Bu yüzden kolon kanserinin erken teşhis edilmesi hem tedavi sürecini kolaylaştırır, hem de ölüm riskini azaltır.

Kolon Kanseri Son Evresinde Neler Olur?