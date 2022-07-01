Kolon Kanseri Nedir, Neden Olur ve Öldürür Mü? - Kolon Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Kolon kanseri belirtileri 0:00 / 0:00

Kalın bağırsağın iç kısmında meydana gelen kanserli hücreler kolon kanserinin oluşmasına yol açar. Hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bu hastalık, erken tanı ve tedavi ile kontrol edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda kolon kanseri nedir soruları ve daha fazlasının cevaplarını derledik.

Kolon Kanseri Nedir?

Kalın bağırsakta polp ismi verilen iyi huylu hücrelerin birikerek zamanla kötü huylu hücrelere dönüşmesine kolon kanseri denir. Kolon kanseri ölümcül bir kanser türü olduğu için tedavisinin erken ve doğru uygulanması önem taşır.

Kolon Kanseri Neden Olur?

Kolon kanserinin neden olduğu kişiler tarafından merak edilir. Özellikle sağlıksız beslenen, kırmızı eti fazla tüketen ve aşırı yağlı beslenme düzenine sahip olan kişilerde kolon kanseri daha sık görülmektedir. Bunun yanı sıra sigara ve alkol tüketimi de kolon kanserini tetikleyebilir. Polip ismi verilen iyi huylu hücrelerde birikerek zamanla kansere sebep olabilir. Bu yüzden bağırsak içerisinde polip tespit edilir ise kansere dönüşmeden önlem alınması gerekir.

Kolon Kanseri Öldürür Mü?

Kolon kanseri ölümcül kanser türleri arasında yer almaktadır. Bağırsakta meydana gelen ve ilerlemesi ile birlikte diğer organlara da zarar verebilen kolon kanseri, uygun tedaviler uygulanmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilir.

Kolon Kanseri Ameliyatı Riskli Mi?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi kolon kanseri ameliyatında da bazı riskler bulunur. Özelikle tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıkları olan kişilerde ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyon olma ihtimali bulunur. Bu yüzden kişiler ameliyat olmadan önce doktorlarından tüm riskleri öğrenmelidir.

Kolon Kanseri Evreleri

Kolon kanseri 4 evreden meydana gelir. Bunlar şu şekildedir:

Birinci evre: Kanser bağırsak duvarına yayılma göstermiştir.

İkinci evre: Tüm bağırsak katlarında kanser invaze etmiştir.

Üçüncü evre: Kolon kanseri diğer bölgelere de yayılmaya başlamıştır. Bu aşamada lenf bezlerinde kolon kanserinin yayıldığı görülür.

Dördüncü evre: Akciğer, karın ve karın zarı gibi doku ve organlara da kanserin yayıldığı görülür.

Kolon Kanseri Belirtileri

Kolon kanserinin belirtileri evrelerine göre değişiklik gösterir. Genel olarak başlangıç evrelerinde kolon kanseri belirtileri şu şekildedir:

Karın bölgesinde şişlik meydana gelir.

Dışkılama düzeni bozulur. Uzun süreli ishal ya da kabızlık meydana gelir.

Dışkılama ihtiyacı giderilse de bağırsakta boşalma hissi tam hissedilmez.

Dışkı yaparken beyaz salgı meydana gelir.

Dışkı sırasında yoğun bir ağrı hissedilir.

Kolon Kanseri Tedavisi

Kolon kanseri hastalığı ile mücadele eden hastaya uygulanan tedavi genel olarak hastanın hayat kalitesinin en iyi standartlarda devam etmesi için uygulanır. İlk aşamada kolonoskopi ile kansere sebep olabilecek poliplerin alınması tercih edilir. Cerrahi operasyon ile tümörler çıkarılır. Eğer kolon kanseri metastaz yapmış ve diğer organlara yayılmış ise burada kemoterapi uygulamasına da başlanır. Eğer hastalık tanısı son evrede konulmuş ise burada hastanın daha az ağrılı bir dönem geçirmesi amaçlanır.