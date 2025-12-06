Habertürk
        Kolos Kovalivka: 0 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU

        Kolos Kovalivka: 0 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Ligi'nin 15. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Kolos Kovalivka'yla 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri, haftayı 32 puanla tamamladı ve ikili averajda geride olması nedeniyle liderliği 32 puanı bulunan LNZ Cherkasy'e kaptırdı.

        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:54
        Arda Turan'lı Shakhtar, liderliği kaptırdı!
        Ukrayna Ligi'nin 15. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Kolos Kovalivka'ya konuk oldu.

        Kolos Stadium'da oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

        Arda Turan'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve liderliği LNZ Cherkasy'e kaptırdı.

        Shakhtar Donetsk'in puanı bu beraberlikle birlikte 32'ye yükseldi. Kolos Kovalivka da puanını 24 yaptı.

        Arda Turan'ın öğrencileri, 16. haftada sahasında Epitsentr ile karşılaşacak. Kolos ise Kryvbas deplasmanına gidecek.

