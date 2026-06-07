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        Haberler Sağlık Kolundaki yara için gitti, kanser olduğunu öğrendi - Haberler

        Kolundaki yara için gitti, kanser olduğunu öğrendi

        Kolunda çıkan yara geçmeyince doktora giden 75 yaşındaki İbrahim Çelik, cilt kanseri olduğunu öğrendi. Erken teşhisle kendisinden doku alınan Çelik, "Dirseğimde 1 santim uzunluğundaydı. Kolumda çıkan herhangi bir şeyin çok önemli olduğunu gelene kadar fark edemedim" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Kolundaki yara için gitti, kanser olduğunu öğrendi

        İstanbul'da yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Çelik, kolunda çıkan yara geçmeyince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevgi Kuzugüdenli Yılmaz, Çelik'teki yarayı incelediğinde hemen alınması gerektiğini ifade ederek, 7 Ocak'ta işlemi gerçekleştirdi. Patoloji sonucunda ise hastanın tanısının deriyi ve organları kaplayan yassı hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla gelişen bir kanser türü olarak ifade edilen skuamöz hücreli kanser olduğu belirlendi.

        Dermatoloji Uzmanı Dr. Yılmaz, hastası İbrahim Çelik'in skuamöz hücreli kanserin 1'inci evresinde başvurduğunu belirterek, büyük ameliyatlar ve ileri metastazlardan korunduğunu söyledi.

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        CİLTTE HİSSEDİLEN DEĞİŞİMLERDE HEKİME BAŞVURULMALI

        Dokunun çevreye yayılmadığı belirlenirken hasta da rahat bir nefes aldı. Uzm. Dr. Kuzugüdenli Yılmaz, hastasının durumuna ilişkin bilgi verirken geçtiğimiz mayıs ayının da Cilt Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

        Yılmaz, yeni oluşmuş veya boyut, şekil, renk değiştirmiş benler, lekeler, yaralar, ciltte hissedilen olağan dışı farklılıklar gibi mutlaka hekime başvurulması gerekliliğini belirtti.

        "ÖNEMLİ OLDUĞUNU GELENE KADAR FARK EDEMEDİM"

        İbrahim Çelik, "Yara, dirseğimde 1 santim uzunluğundaydı, daha önceleri bu boyda değildi de sonrasında 1 santime ulaştı. Sevgi Hanım'a müracaat ettim, o da muayenesinde ciddiyetini anlayıp biyopsi odasında beklememi söyledi, orada operasyon yapıp orayı temizledi. Uzun süredir vardı ama cilt kanseri nedir, ne oluyor, habersizdim. Kolumda çıkan herhangi bir şeyin çok önemli olduğunu gelene kadar fark edemedim" dedi.

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        ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE BÜYÜK AMELİYATLARDAN KURTULDU

        "Hastamız 4-5 ay önce dirseğinde çıkan, kabuklaşan bir yara şikayetiyle başvurmuştu" diyerek sözlerine başlayan Uzm. Dr. Sevgi Kuzugüdenli Yılmaz, "Muayenede bunun cilt kanseri olabileceğini fark ettik. Sonrasında hastamıza bu lezyonun ciddi riskler taşıdığını, mutlaka çıkarılması gerektiğini anlattık. Kısa sürede ameliyatını planlayıp bu lezyonu çıkardık. Patoloji raporu da skuamöz hücreli kanser isminde cilt kanseri olduğu şeklinde sonuçlandı. Erken müdahaleyle hastamızı daha büyük ameliyatlardan ve ileri metastazlardan korumuş olduk. Bu tip deri kanserlerinde 4 evre mevcut, hastamız 1'inci evrede başvurduğu için daha ileri ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi gibi müdahalelere gerek kalmadı. Ultraviyole, radyasyon maruziyeti cilt kanserlerinin en büyük sebeplerinden. Güneşten korunma amaçlı kıyafetleri şapka, gözlük gibi önlemleri öneriyoruz. Özellikle yaz aylarında saat 10.00 ile 16.00 arası, güneşin dik açıyla geldiği saatlerde güneşe çok uzun süre maruz kalmamayı, mutlaka güneşten koruyucu krem kullanmayı öneriyoruz. Bronzlaşma aslında cildimizin bir sinyali, uzun süre güneş maruziyetinde özellikle solaryum benzeri yapay güneş ışıkları kesinlikle tavsiye etmiyoruz" dedi.

        "HASTALAR BENLERİ KENDİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

        Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Yılmaz, "Melanom daha ölümcül bir deri kanseri tipi, genellikle benler üzerinden gelişiyor. Var olan bir ben veya yeni gelişen bir ben üzerinde şekil, renk, boyut değişiklikleriyle kendini belli ediyor. Bu tarz görünümlerde hastalar genellikle kozmetik amaçlarla benleri kendi çabaları veya merdivenaltı işlemlerle yok etmeye çalışıyor. Kesinlikle önermiyoruz, hastalar her türlü bende mutlaka önce dermatoloğa başvurup bu benlerin tipini, iyi veya kötü huylu olup olmadıklarını, gerekli müdahale konusunda bütün bilgilerini dermatologlardan almalı. Maalesef kendi kendilerine bu benleri yok etmeye çalışırken aslında onların ölümcül melonom tipi olduğu ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

        AÇIK TENLİLER, SOLARYUM, AİLESİNDE DERİ KANSERİ ÖYKÜSÜ OLANLARDA DAHA YAKIN TAKİP

        Güneş maruziyetine ilişkin konuşan Kuzugüdenli Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzleri, elleri gibi özellikle güneş gören, maruz kalan alanlarda yeni açılan, kapanmayan, sivilce gibi başlayan yaralarda mutlaka bir dermatoloji muayenesi gerekir. Özellikle cilt kanseri açısından risk faktörü taşıyan bireylerde açık tenli kimseler, güneş yanığı olanlar, solaryum, ailesinde veya kendisinde deri kanseri öyküsü olan hastalarda mutlaka daha yakın takip öneririz. Hastamızda 3-6 aylık takiplerle muayenelerini, benlerini ve yeni çıkabilecek tüm lezyonları yakın takip edeceğiz. Mutlaka güneş maruziyetimizi en aza indirmemiz lazım."

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