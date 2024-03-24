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        Haberler Gündem Güvenlik Komşusunun evinden çaldığı altınları bozdurup araba aldı

        Komşusunun evinden çaldığı altınları bozdurup araba aldı

        Samsun'da bir kişi, anahtar ile komşusunun evine girip, 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalarak otomobil satın aldı. Komşusu şüphelenmesin diye aldığı aracı arkadaşının üzerine yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:18
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        Komşudan çaldığı altınları bozdurup araba aldı
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        Samsun'da Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi'nde iftar için arkadaşına giden Şenol Duman'a ait eve, ev sahibinin sakladığı anahtarı bularak giren S.A., 5 adet burma bilezik, 2 adet geniş bilezik, 2 adet çocuk bileziği, 1 adet künye, 1 adet kolye, 200 euro ve 30 Ekim 2024 tarihli 75 bin TL'lik senet çaldı.

        600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan şüpheli, ardından evin kapısını kilitleyip, anahtarı yerine koydu. Eve gelince durumu fark eden Şenol Duman'ın ihbarı üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

        ARACI ARKADAŞININ ÜZERİNE YAPTI

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        Şüphelinin Duman'ın komşusu S.A. olduğu belirlendi. S.A. gözaltına alındı. S.A.'nın altınları kuyumcuda bozdurduğu, arkadaşı R.D.'nin üzerine 400 bin TL değerinde araç aldığı, kalan para ile de döviz aldığı tespit edildi.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan S.A., emniyetteki ifadesinde; komşusunun evden çıktığında anahtarı sakladığı yeri gördüğünü, bunun üzerine anahtarı alıp, eve girdiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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        #hırsızlık
        #Samsun
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