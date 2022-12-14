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Haberler Turizm Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
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Konaklama vergisi yeni yıldan itibaren başlıyor

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı ise artırmaya, indirmeye, sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili kılındı

Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
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AA

Konaklama vergisinde 1 Ocak 2023'ten itibaren başlayacak uygulamanın usul ve esasları belli oldu.

​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak konaklama vergisine dair açıklamalarla usul ve esaslarının belirlenmesini içeriyor.

Buna göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor.

Geceleme hizmetinin, sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.

Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik durumuna bakılmayacak.

"HER ŞEY DAHİL" KONSEPTLİ HİZMETLER VERGİ KAPSAMINDA

Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti vergiye tabi olacak. Tesislerde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler için de vergi alınacak. Bu kapsamda, konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabi tutulacak. Oda artı kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan veya satılan, tesis bünyesinde geceleme hizmeti yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler de vergi kapsamında yer alacak.

Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının vergilendirmeye tesiri olmayacak.

Kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek.

Konaklama tesisinde geceleme hizmeti almayanlara verilen hizmetler vergiye tabi olmayacak.

Söz konusu tesislerde geceleme hizmetinden bağımsız sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri vergi kapsamında tutulmayacak.

ÖĞRENCİ YURTLARI, PANSİYONLARI VE KAMPLARI KAPSAM DIŞINDA

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden istisna tutulacak. İstisna, ilgili hükümlere göre öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla işletilen öğrenci yurdu veya pansiyonlarla öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabildiği öğrenci kamplarında sunulan hizmetler için de uygulanacak.

Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarıyla uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden müstesna olacak.

Diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklarla bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yönelik istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülecek.

Konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmeyecek.

Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade, fiyat, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerle benzer adlar altında sağlanan her türlü hizmet ve değerler de matraha dahil olacak.

YÜZDE 2'LİK VERGİ ALINACAK, BEYANNAME VERİLECEK

Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili kılındı.

Konaklama vergisi mükelleflerine, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa da bu dönemlerle ilgili beyanname verme zorunluluğu getirildi. Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.

Tebliğ 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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