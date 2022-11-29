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Konaklama vergisinde son durum

1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi planlanan konaklama vergisi, pandemi nedeniyle 2 yıldır erteleniyordu. Uygulama, yeni bir karar çıkmazsa 1 Ocak 2023'ten itibaren hayata geçecek

Konaklama vergisinde son durum

Turizm sektöründe son yılların gündemi olan 'konaklama vergisi' 2020'den bu yana yaşanan ertelemelerden sonra yeni bir değişiklik yaşanmazsa 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

İlk olarak 1 Nisan 2020'den itibaren uygulanacağı açıklanan konaklama vergisi, pandemi nedeniyle önce 2021 başına, daha sonra 2022 başına ertelenmişti. 2022'de tekrar ertelenen vergi için işaret edilen tarih 1 Ocak 2023 oldu.

Yeni yıla kısa süre kala konaklama vergisiyle ilgili turizm sektörü yeniden erteleme talep ederken şu ana kadar bir erteleme söz konusu olmadı.

Konaklama vergisi, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacak. Vergi yüzde 2 oranında uygulanacak.

NASIL HESAPLANACAK?

Konaklama vergisi, konaklama için ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak. Örneğin 10 bin TL'lik ücretin üzerinden 200 TL konaklama vergisi alınacak. 10 bin TL üzerinden 800 TL (yüzde 8) KDV alınacak. Böylece toplam tutar 11 bin TL'ye ulaşacak.

DÜĞÜN, TOPLANTI, KONGRE GİBİ ORGANİZASYONLAR İÇİN ALINMAYACAK

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün,
kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında
değil. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması
halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi
veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama
vergisi hesaplanmayacak. Bu durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak.

ÇADIR VE KARAVAN DA KAPSAM İÇİNDE

Kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek. Bu durumlarda da konaklama vergisi verilecek.

2023'TE 2.3 MİLYAR LİRA GELİR BEKLENİYOR

2023 yılı bütçe teklifine göre, konaklama vergisinden 2023 yılında 2.3 milyar lira, 2024 yılından 2.9 milyar lira ve 2025 yılında da 3.4 milyar lira gelir bekleniyor.

Avrupa'da Fransa, İspanya, Almanya, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Belçika, Romanya, Bulgaristan ve Slovenya gibi ülkelerde de farklı oranlarda 'konaklama vergisi' alınıyor.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konaklama vergisinin ertelenmesini talep ettiklerini söyledi.

MÜBERRA ERESİN: ERTELEME YAKIN DÖNEM İÇİN EN ÖNEMLİ TEŞVİK OLUR

TÜRKİYE OTELCİLER BİRLİĞİ (TÜROB) BAŞKANI

2023 yılının ilk günü itibariyle başlaması öngörülen konaklama vergisinin ertelenmesinin yakın dönem için en önemli teşvik olacağı kanısındayız. 2019 yılı aralık ayında yasalaştırılan ancak çeşitli nedenlerle 01.01.2023'e ertelenen konaklama vergisinin uygulamasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘Konaklama Vergisi Tebliğ Taslağı’ konusunda görüşlerimizi paylaştık. COVİD-19 pandemisinden en büyük darbeyi alan sektörümüzün henüz toparlanma sürecinde olduğu ve geçmiş açıkları kapatabilmek içinde uğraştığı bu dönemde maalesef konaklama vergisi gündemdeki yerini koruyor.

"YÜZDE 2'LİK TUTAR BİZLERİ DÜŞÜNDÜREN EN ÖNEMLİ NOKTA"

Konaklayan misafirler tarafından ödenecek bu verginin dünyadaki örnekleri gibi maktu bir tutar değil de yüzde 2 olarak nisbi bir tutar olması bizleri düşündüren en önemli nokta. Sektörün ve rakip destinasyonların rekabet koşulları, dünya turizminde yaşanan küresel gelişmeler ve sektörümüzün, misafirlerinin getirilecek yeni bir vergiye henüz hazırlıklı olamayacağı dikkate alınarak misafirlerden tahsil edilecek konaklama vergisinin;
a) Maktu, yani belli bir miktarda ifade edilerek oda başına tutar olarak belirlenmesi, aksi halde oranın sadece geceleme bedelini kapsamak üzere yüzde 1’e çekilmesi -ki uygulamada çok zorluklar olacaktır,
b) 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ertelenme yönünde talep ve beklentilerimiz devam ediyor.

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