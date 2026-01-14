Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.409,07 %0,19
        DOLAR 43,1701 %0,03
        EURO 50,3227 %0,10
        GRAM ALTIN 6.434,66 %1,12
        FAİZ 36,94 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,24 %4,11
        BITCOIN 95.167,00 %1,16
        GBP/TRY 58,0607 %0,18
        EUR/USD 1,1649 %0,06
        BRENT 65,11 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 10.520,62 %1,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KONE CEO'su Delorme: Türkiye bizim için vazgeçilmez bir pazar - İş-Yaşam Haberleri

        KONE CEO'su Delorme: Türkiye bizim için vazgeçilmez bir pazar

        KONE'nin CEO'su Philippe Delorme, şirketin Türkiye'deki 30. Yılı kapsamında İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin firmanın bölgesel stratejisinde kilit bir rol oynadığını belirten Delorme "Türkiye; ekonomik potansiyeli, dinamik şehirleşme yapısı ve devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle bizim için vazgeçilmez bir pazar. Buradaki 30. yılımızı kutlarken sadece geçmişe değil, geleceğe de odaklanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 10:52 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye bizim için vazgeçilmez bir pazar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe önde gelen şirketlerinden KONE’nin Başkanı ve CEO'su PhilippeDelorme, Türkiye’deki 30. Yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

        Düzenlenen basın toplantısında hızlı şehirleşme oranı ve coğrafi konumuyla Türkiye’nin, KONE’nin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesel stratejisinde kilit bir rol oynadığını belirten Philippe Delorme, yaptığı değerlendirmede, “Türkiye; ekonomik potansiyeli, dinamik şehirleşme yapısı ve devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle bizim için vazgeçilmez bir pazar. Buradaki 30. yılımızı kutlarken sadece geçmişe değil, geleceğe de odaklanıyoruz. Türkiye’deki şehirleri daha güvenli, akıllı ve sürdürülebilir kılacak teknolojilerimizle müşterilerimizi desteklemeye kararlıyız.” dedi.

        REKLAM

        KONUT PROJELERİNE ÖZEL VERİMLİ ÇÖZÜMLER

        Delorme, KONE’nin küresel stratejisinin Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla örtüştüğünü vurgulayarak, “Konut segmentinde liderlik, servis hizmetlerinde dijitalleşme ve modernizasyona odaklanan, ayrıca karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen stratejimiz, Türkiye’nin ulusal öncelikleriyle birebir uyuşuyor. Konut projelerinin ağırlıkta olduğu bu pazarda, projeye özel, verimli ve erişilebilir çözümler sunuyoruz. Güvenlik ise Türkiye’deki operasyonlarımızın en öncelikli konusu ve yaptığımız her işin merkezinde yer alıyor.” şeklinde konuştu.

        "PREMİUM PAZARDA LİDERİZ"

        KONE Türkiye ve Kazakistan Genel Müdürü Bora Tuncer ise, “Türkiye genelinde temel odağımız, ülkemizin asansör işletme ve bakım yönetmeliklerine tam uyumlu, geleceğe hazır asansör ve yürüyen merdiven çözümleri sunmak. KONE’nin küresel uzmanlığını yerel ekibimizin gücüyle birleştirerek, insanların her gün güvenle kullanabileceği binalar için çözümler sunuyoruz.” dedi.

        Tuncer Türkiye'de premium pazarda lider konumda bulunduklarını sözlerine ekledi.

        REKLAM

        İFM'YE ZİYARET

        Ziyaret kapsamında Philippe Delorme, KONE’nin yüksek teknolojileriyle donatılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Kulesi’nin yer aldığı İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) de gezdi.

        353,9 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek binası olan TCMB Kulesi’nin, saniyede 9 metre hıza ulaşan asansörler ve gelişmiş ‘çift katlı’ (double-deck) asansör sistemleriyle donatıldığını belirten Delorme, “Bu proje, İstanbul'u yüksek bina teknolojileri liginde dünyanın sayılı şehirleri arasına taşıyor. Bu başarıda emeği geçen yetkin Türkiye ekibimizle gurur duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        KONE, yeni projelerin yanı sıra mevcut asansörlerin modernizasyonu ve dijitalleşmesi konusunda da Türkiye’de aktif rol oynuyor.

        Modernizasyonun sadece ekipman yenilemekten ibaret olmadığını belirten Delorme, “Modernizasyon; dijital bağlanabilirliği artırmak, performansı yükseltmek ve enerji tüketimini azaltmak demek. Yaşlanan asansörleri yenileyerek bina sakinlerinin günlük yaşam kalitesini artırıyoruz.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mucize Hayat - 10 Ocak 2026 (Tıkalı Damarların Oluşturabileceği Riskler Neler?)

        Kalp hastalıklarında doğru bilinen yanlışlar Sırt ağrıları için uygulanabilecek pratik yöntemler Tıkalı damarların oluşturabileceği riskler neler? Engin Çakar ile #MucizeHayat'ın konukları; Prof. Dr. Sabahattin Gündüz ve Altuğ Özdamar. Bugün 11.15'te Habertürk TV'de.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        26 milyon liralık hediye
        26 milyon liralık hediye
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor