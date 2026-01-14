KONE CEO'su Delorme: Türkiye bizim için vazgeçilmez bir pazar

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe önde gelen şirketlerinden KONE’nin Başkanı ve CEO'su PhilippeDelorme, Türkiye’deki 30. Yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Düzenlenen basın toplantısında hızlı şehirleşme oranı ve coğrafi konumuyla Türkiye’nin, KONE’nin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesel stratejisinde kilit bir rol oynadığını belirten Philippe Delorme, yaptığı değerlendirmede, “Türkiye; ekonomik potansiyeli, dinamik şehirleşme yapısı ve devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle bizim için vazgeçilmez bir pazar. Buradaki 30. yılımızı kutlarken sadece geçmişe değil, geleceğe de odaklanıyoruz. Türkiye’deki şehirleri daha güvenli, akıllı ve sürdürülebilir kılacak teknolojilerimizle müşterilerimizi desteklemeye kararlıyız.” dedi.

KONUT PROJELERİNE ÖZEL VERİMLİ ÇÖZÜMLER

Delorme, KONE’nin küresel stratejisinin Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla örtüştüğünü vurgulayarak, “Konut segmentinde liderlik, servis hizmetlerinde dijitalleşme ve modernizasyona odaklanan, ayrıca karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen stratejimiz, Türkiye’nin ulusal öncelikleriyle birebir uyuşuyor. Konut projelerinin ağırlıkta olduğu bu pazarda, projeye özel, verimli ve erişilebilir çözümler sunuyoruz. Güvenlik ise Türkiye’deki operasyonlarımızın en öncelikli konusu ve yaptığımız her işin merkezinde yer alıyor.” şeklinde konuştu.

"PREMİUM PAZARDA LİDERİZ" KONE Türkiye ve Kazakistan Genel Müdürü Bora Tuncer ise, "Türkiye genelinde temel odağımız, ülkemizin asansör işletme ve bakım yönetmeliklerine tam uyumlu, geleceğe hazır asansör ve yürüyen merdiven çözümleri sunmak. KONE'nin küresel uzmanlığını yerel ekibimizin gücüyle birleştirerek, insanların her gün güvenle kullanabileceği binalar için çözümler sunuyoruz." dedi. Tuncer Türkiye'de premium pazarda lider konumda bulunduklarını sözlerine ekledi. İFM'YE ZİYARET Ziyaret kapsamında Philippe Delorme, KONE'nin yüksek teknolojileriyle donatılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Kulesi'nin yer aldığı İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) de gezdi. 353,9 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek binası olan TCMB Kulesi'nin, saniyede 9 metre hıza ulaşan asansörler ve gelişmiş 'çift katlı' (double-deck) asansör sistemleriyle donatıldığını belirten Delorme, "Bu proje, İstanbul'u yüksek bina teknolojileri liginde dünyanın sayılı şehirleri arasına taşıyor. Bu başarıda emeği geçen yetkin Türkiye ekibimizle gurur duyuyorum," ifadelerini kullandı. KONE, yeni projelerin yanı sıra mevcut asansörlerin modernizasyonu ve dijitalleşmesi konusunda da Türkiye'de aktif rol oynuyor.