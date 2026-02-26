Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan play-off turu maçları ile sürüyor. Rövanş müsabakalarının tamamlanmasının ardından gözler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimine çevrilecek. Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından Galatasaray'ın son turundaki rakibi de belli olacak. Peki, Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi kura tarihi...
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Samsunspor ise Şkendiya ile karşı karşıya gelecek. Turu geçmeleri durumunda Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. Bu kapsamda Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.
GALATASARAY JUVENTUS'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Galatasaray'ın, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'nin ilk maçı 3-0 kaybettiği eşleşmede Nottingham Forest'ı elemesi halinde katılacağı Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe'nin de yer aldığı play-off turunda bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalan diğer 8 takım belirlenecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde İspanya'nın Real Betis veya Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşecek.
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlk maçı 1-0 kazanan Samsunspor'un Shkendija'yı geçmesi durumunda yer alacağı Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna yükseldi. Samsunspor'un da mücadele ettiği play-off turunda bu akşamki maçların ardından son 16 bileti alan diğer ekipler netleşecek.
Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.