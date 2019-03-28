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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kongrede yöneltilen "Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Donald Trump yönetiminin neden zayıf tepki gösterdiğine" ilişkin soruları yanıtlamakta zorlandı.
AA'nın haberine göre Bakan Pompeo, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesiyle ilgili oturuma katıldı.
ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında birçok meclis üyesinin değerlendirmeler yaptığı oturumda, Kaşıkçı cinayeti ve Washington'ın Riyad'la görüşmelerini sürdürdüğü nükleer anlaşma sık sık gündeme geldi.
Pompeo, Trump yönetiminin, cinayetle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 17 kişiye yaptırım kararı aldığını belirtti.
"17 HAYDUT DİSNEYLAND'E GİDEMEYECEK"
Pompeo'nun bu değerlendirmesini eleştiren Kaliforniya Vekili Brad Sherman, Pompeo'ya, "Cemal Kaşıkçı hunharca katledildi. Şu ana kadar verdiğimiz tepki, bu 17 haydutun Disneyland'e gidemeyeceğini söylemek oldu. Bu hiç de uygun bir karşılık değil. En azından Suudi Arabistan'ın nükleer silaha sahip olmasını önleyebilirsiniz. Eğer elinde kemik testeresi olan bir rejime güvenemezseniz nükleer silah olana da güvenmemelisiniz." sözleriyle tepki gösterdi.
Sherman, "Eğer Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) harika bir lider olduğunu düşünüyorsanız hatırlatayım, kendisi seçilmiş bir lider değildir. Bir gün Vahhabi din adamları tarafından görevden alınabilir. Elbette Orta Doğu'nun nükleer silaha ihtiyacı da yok." değerlendirmesini yaptı.
Virginia Vekili Gerald Connolly de Kaşıkçı cinayetinin ardından Riyad yönetimine güvenilemeyeceğini kaydederken, Pompeo ise ABD'nin Kaşıkçı cinayetinin failleri konusunda elinden geleni yaptığını ifade etti.
Pompeo'nun cinayetten sonra Suudi Arabistan'da MBS ile yaptığı görüşmeden bir kareyi gösteren Connolly, "Veliaht Prens'e Kaşıkçı cinayetini gerçekten sordunuz mu? Sorduysanız ne cevap aldınız?" sorusunu yöneltti.
MBS'ye her konuyu sorduğunu söyleyen Pompeo, süreci takip etmeye devam edeceklerini ifade etti. Pompeo ayrıca, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemediğini sözlerine ekledi.
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