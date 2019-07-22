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Konkordato nedir? Konkordato ilanı ne demek? Konkordato neden verilir?

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle birçok firma konkordato ilan etti. Pek çok vatandaş, son dönemde sıklıkla gündeme gelen konkordato kavramını araştırmaya başladı. Peki konkordato nedir? Konkordato ilanı ne anlama geliyor? Konkordato neden verilir? Ayrıntılar haberimizde...

Konkordato ilanı ne demek?

Türkiye'de ekonomik krizin etkisiyle pek çok firma konkordato ilan etti. Gündemde sıklıkla yer bulan konkordato ilanları nedeniyle pek çok vatandaş konkordatonun ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Konkordato nedir? Konkordato  Konkordato ilanı ne anlama geliyor? Bir şirket konkordato ilan edince iflas mı etmiş oluyor? İşte ayrıntılar...

KONKORDATO NE DEMEK?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek. 

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek. 

 

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