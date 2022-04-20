Survivor'da dün akşam şok bir konsey yaşandı. Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu ve elenen isim belli oldu. Survivor dün akşam ödül oyunu ile devam etti. Uzun süredir galibiyet alamayan ve dört dokunulmazlık oyununu da kaybeden galibiyete aç bir Gönüllüler takımı ile galibiyet serisini sürdürmek isteyen Ünlüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor'da ödül oyununun ardından potada olan dört yarışmacı için kader anının yaşandığı konsey gerçekleşti ve bir isim Survivor'da veda etti. İşte 19 Nisan 2022 Survivor'da son bölümde yaşananlar ve Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı...