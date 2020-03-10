Kontrat nedir? Anlamı nedir? Kontrat sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KONTRAT SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Dilimizdeki karşılığı "sözleşme" anlamına gelen kontrat, Fransızca kökenlidir.

KONTRAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kontrat şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kontırat, kondrat" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "kontrat"tır.