AA

Koloğlu,Türkiye'nin deprem riskini unutmadan sağlam yapılar inşa edilebilmesi için gerekli adımları atması gerektiğini söyledi. Ülkenin deprem kuşağında bulunduğuna işaret eden Koloğlu, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu gibi büyük fay hatlarının olduğunu hatırlattı.

Koloğlu, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada, 1500'lü yıllardan bu yana 7 ve üzeri büyüklükte 23 deprem meydana geldiğini anımsatarak "Uzmanların değerlendirmelerine göre, ülke yüz ölçümünün yüzde 42'si 1'inci derece deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Büyük şehirlerimiz 1'inci derece ve 2'nci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulu. Nüfusumuzun yarıdan fazlası da bu bölgelerde yaşıyor. Coğrafya kader olabilir, deprem gerçeğimiz olabilir ama depremin şehirlerimizi, yuvalarımızı, ailelerimizi yıkması kader değildir." diye konuştu.

"SEKTÖRDE ELMAYLA ARMUT AYRILMALI, ÇÜRÜKLER AYIKLANMALI"

Deprem sonrası gösterilen kamu, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışma ve kararlı duruşun, depremle mücadelede de gösterilebilmesi gerektiğini vurgulayan Koloğlu, iş işten geçmeden, ülkece maddi manevi daha çok bedel ödemeden toplumun tüm kesimlerinin, üzerine düşen vazifelerin farkına vararak harekete geçmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Koloğlu, bu konuda gösterilecek mücadelenin, sadece devletin ya da yapıları inşa eden müteahhitlerin sorumluluğu olmadığına dikkati çekerek, topyekun bir mücadele başlatılması, depreme dayanıklı yapılar ve depreme hazırlıklı bir toplum inşa edilmesi gerektiğini bildirdi.

Geçmişten bugüne meydan gelen depremlerde, kalitesiz yapı üretimi maliyetinin toplum olarak ödendiğini ifade eden Koloğlu, şöyle devam etti:

"Bir bina yıkılırken yanındaki bina ayakta kalabiliyorsa bunun sorumlusu deprem değildir. Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil eden inşaat sanayicilerimiz, ne yazık ki 'Düşük fiyat verip işi alayım, gerisini hallederim' diyenlerle ve tek derdi rant olan merdiven altı firmalarla bugüne dek aynı unvana sahip olmuştur. İnşaat müteahhitliğinin kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik, lisans gibi belirleyici unsurların yeterince aranmaması, sektörü isteyen herkesin girebileceği bir iş alanı haline dönüştürmüştür. Sektörün disipline edilmesi açısından oldukça önemli olan 'Yapı Müteahhitliği Yeterlilik Sistemi', yeterliliği olmayan, belirli kriterleri taşımayan kişilerin sektörde iş üstlenmesini engelleyecek. Elmayla armudu ayırmadan, çürükleri ayıklamadan bu acılara engel olamayız. İNTES olarak bu alanda yapılacak çalışmalarda verilecek her göreve hazırız."

KONUT ALACAK YA DA KİRALAYACAK VATANDAŞLARA UYARILAR

Deprem dönüşümünün büyük önem taşıdığını aktaran Koloğlu, "Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken, diğer yandan mevcut yapıların da depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Yapı stokunun büyük bölümü hala güvensiz. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, depreme dayanıklı yapıların üretilmesi, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek açısından önemli ancak projeler planlanırken ve uygulanırken işin ehline teslim edilmesi gerekiyor. Mesleki yetkinlik kontrolü ve yapı denetimi bu sürecin olmazsa olmazı." ifadelerini kullandı.

İNTES olarak yürüttükleri çalışmalara dikkati çeken Koloğlu, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı binalar doğru planlama, doğru mühendislik ve kaliteli malzemeyle inşa edilir ancak kaliteli malzemenin yanında binaların inşaatında çalışan işçilerin eğitimli ve yetkin olması da son derece önemlidir. İNTES olarak 'İnşaat sektöründe yetersiz ve belgesiz işçi kalmasın' hedefiyle yola çıktık, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen uluslararası akredite Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi aracılığıyla yapmış olduğumuz mesleki yeterlilik sınavları sonucunda, 19 meslekte on binlerce işçiye Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyor, çalışma hayatına nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırıyoruz."

Koloğlu, konut alacak ya da kiralayacak vatandaşlara da uyarılarda bulunarak "Konut alacak ya da kiralayacak vatandaşlar, dış cephe estetiği, mutfak, banyo ve genişlikten ziyade, binanın yapı ile malzeme kalitesini sorgulamalı." dedi.