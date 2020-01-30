AA

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) tarafından abonelerine özel olarak hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu.

GABORAS'ın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ilçelerini incelediği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, geçen yıl yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya'da ortalama konut değeri yüzde 20 arttı.

Antalya ilçeler bazında da öne çıkarken, ilk 10'da Antalya'dan 5, İzmir'den 3 ve İstanbul'dan 2 ilçe yer aldı. İlk 10'da Bursa ve Ankara'dan herhangi bir ilçenin bulunmaması dikkati çekti.

Geçen yıl 2018'e göre ortalama konut değerinin en fazla arttığı ilçe yüzde 39 İzmir Bergama olurken, Bergama'yı yüzde 36 ile Silivri, yüzde 30 ile Antalya'nın Gazipaşa ve Kemer, yüzde 25 ile İzmir Selçuk ve İstanbul Çatalca takip etti.

Artış oranı, ilk 10'da yer alan Antalya Kaş'ta yüzde 24, Aksu'da yüzde 23, İzmir Karaburun'da yüzde 22 ve Antalya Korkuteli'nde yüzde 20 olarak gerçekleşti.

İLK 20'DE ANTALYA'DAN 10 İLÇE YER ALDI

Araştırma, bir dönem yatırımcıların uğrak adresi olan Silivri ve Çatalca aksının 2019'da yeniden eski günlerine dönmeye başladığının sinyallerini de verdi.

Öte yandan, ilk 20'de Antalya'dan 10, İstanbul ve İzmir'den 3'er, Ankara ve Bursa'dan 2'şer ilçe yer aldı.

Antalya Alanya yüzde 19 artışla 11'inci, Finike yüzde 18 yükselişle 12'inci, İstanbul Arnavutköy yüzde 16 artışla 13'üncü ve Ankara Altındağ yüzde 15 yükselişle 14'üncü sırada yer aldı.

Artış oranı Antalya Kepez ve Döşemealtı'nda yüzde 14, Ankara Sincan ve Antalya Kumluca'da yüzde 13, Bursa Karacabey'de yüzde 12 ve Yenişehir'de yüzde 11 olarak gerçekleşti.

KONUT FİYATI 14 İLÇEDE GERİLEDİ

5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, geçen yıl ortalama metrekare fiyatının düştüğü ilçelerin başında yüzde 5 ile İstanbul Ataşehir geldi.

Konut değerlerinin yüzde 1 ila yüzde 4 arasında düştüğü diğer ilçeler arasında İstanbul'dan Şile, Sancaktepe, Beşiktaş, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu, İzmir'den Çeşme, Gaziemir, Bornova, Ankara'dan Beypazarı, Gölbaşı, Pursaklar, Bursa'dan ise Kestel yer aldı.

"EN GÜNCEL BİLGİLERİ PİYASA VERİLERİYLE KULLANICILARA SUNULUYOR"

GABORAS Kurum Sözcüsü Hakan Gümüş, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gayrimenkul ticaretini güvenli platformlar üzerinden gerçekleştirmek için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Gümüş, Türkiye'deki tüm gayrimenkullerle ilgili kapsamlı bilgi ve raporlama hizmetinin bireysel sistemler üzerinden alınabildiğini ifade ederek, ücretsiz bir şekilde kayıt olup gayrimenkullerini sisteme ekleyen herkesin bu hizmetlerden yararlanabildiğini aktardı.

Kurumsal firmalara ciddi gelir artışları sağladıklarını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"GABORAS Mülk Yönetim Sistemi ile himayelerinde bulunan binlerce gayrimenkulü değere etki eden tüm faktörleri gözeterek yönetebilme imkanı tanıyoruz. Kira gelirlerindeki artıştan tutun da satış rakamlarına kadar pek çok bilgi güncel piyasa verileri kullanılarak sunulmaktadır. Bu sayede gayrimenkuller arasında kar/zarar ilişkileri kurularak hangi gayrimenkulün ticarete katılacağı ile ilgili destek sağlamaktayız."

Gümüş, tam fırsat eşitliği ilkesiyle alıcı ve satıcıyı aynı bilgi havuzundan yararlandırdıklarını ve sigortalı gayrimenkul ticaretini güvenli platformlar üzerinden gerçekleştirdiklerini aktardı.