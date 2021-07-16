Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 175,4 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 29,1 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 10,7 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,8'lik, Ankara'da yüzde 4,3'lük, İzmir'de yüzde 3,6'lık artış kaydedildiği görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27, yüzde 26,4 ve yüzde 29,7 yükseldi.