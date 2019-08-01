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Konut kredisi faiz oranları SON DAKİKA! Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank konut kredisi faizleri ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları için Merkez Bankası'nın yaptığı indirimin ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat bankası konut kredisi faiz oranını 15 yıl vade ile 1'in altına çektiğini duyurdu. İşte 2019 VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları

konut kredisi

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorusu bugün Ziraat Bankası'nın hamlesi sonrası araştırılıyor. Ziraat Bankası konut kredisinde 180 ay vade ve 1'in altında faiz uygulayacağını duyurdu. VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları haberimizde.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta başında ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda konut kredilerinde 10 yıl üzeri vadelerin konuşulacağını vurgulamıştı.

Kredi Tutarı

Azami Vade

Faiz Oranı

500.000'e kadar

180 ay

Aylık 0,99 

500.001 – 1.000.000

180 ay

Aylık 1,19 

1 milyon üzeri

180 ay

Aylık 1,39

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank sarıpanjur konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,49. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 769 lira. Toplam geri ödeme ise 215 bin lirayı buluyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halk Bank hesaplı evim konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,53. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 825 lira. Toplam geri ödeme ise 219 bin lirayı buluyor.

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